مقتل 3 قيادات حوثية وخبير صواريخ من حزب الله في غارة للتحالف بمأرب

القوات الحكومية والقبائل أفشلت محاولة تسلل للميليشيا وكبدتها خسائر فادحة

قالت مصادر عسكرية، الأحد، إن العشرات من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقوا مصرعهم، من بينهم خبير من حزب الله اللبناني و3 من كبار قادة ميليشيات الحوثيين، في غارة للتحالف العربي بالجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كشفت المصادر، أن خبير صواريخ يدعى حسين ذياب، يتبع حزب الله اللبناني، لقي مصرعه بإحدى غارات مقاتلات التحالف العربي، علاوة على مصرع القيادي الحوثي أحمد عايض شرف الدين، الملقب بـ"أبو باروت" مع مرافقيه، وهو قائد تسليح ما يسمى بـ"المنطقة الخامسة" للميليشيات، فضلاً عن مصرع قائدي جبهتي العمود والجوبة، مع تغير سير المعارك ووصول تعزيزات للجبهات الجنوبية في مأرب.

وأفادت المصادر بإفشال القوات الحكومية والقبائل محاولات تسلل مستميتة للميليشيات، إلى بعض المواقع العسكرية في الجبهات الجنوبية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأضافت أن المدفعية الحكومية استهدفت آليات ومواقع متفرقة تسيطر عليها الميليشيات في الجبهات ذاتها، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية، ومصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الحوثية.

بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات مركزة، استهدفت تجمعات وآليات قتالية للميليشيات في مواقع متفرقة بجبهات القتال في محافظة مأرب.