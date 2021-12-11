أهمها فرشاة الأسنان.. متى تغير أدواتك الشخصية حفاظًا على صحتك؟

هل تغير فرشاة أسنانك بعد الإصابة بالمرض؟ كم مرة تغسل المناشف الخاصة بك وتبدل ملابسك الداخلية؟ هناك الكثير من الأشياء التي نستخدمها يومياً وتتطلب استبدالها بانتظام، تعرف عليها!



وحسب تقرير صحي على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": كشف غسل اليدين في زمن جائحة كورونا أهمية عادات وأشياء صغيرة في حمايتنا من الأمراض، ومن هذه الأمور البسيطة والهامة: تغيير أدواتنا الشخصية باستمرار وكل فترة زمنية حسب نوع الأداة؛ وهي كالتالي:



فرشاة أسنان جديدة بعد كل نزلة برد:

يوصي أطباء الأسنان بتغيير فرشاة أسنانك كل شهرين؛ لأنه بمرور الوقت تتراكم عليها الكثير من الجراثيم، كما تبلى الشعيرات الخاصة بالتنظيف، لكن المهم تغيير فرشاة الأسنان بعد الإصابة بالمرض؛ فخطر الإصابة بالمرض مجدداً، يصبح أكبر بكثير في حالة بقاء الفرشاة القديمة؛ بحسب موقع "تي أونلاين" الألماني، وفي حال كانت الفرشاة إلكترونية، فيمكن تغيير رأس الفرشاة.



تغيير مناشف اليدين كل يومين:

بسبب جائحة كورونا يتم حالياً غسل اليدين بشكل متكرر أكثر من ذي قبل. يجب أيضًا استبدال المناشف بانتظام. تنصحك جمعية صناعة العناية بالجسم والمنظفات بالقيام بذلك كل يومين على الأقل. هذا يمنع تكاثر الكائنات الحية الدقيقة الموجودة، بالإضافة إلى ذلك عند استخدام المناشف يجب تعليقها حتى تجف بسرعة.

يجب تنظيف المناشف عند درجة حرارة 60 درجة باستخدام منظف شديد التحمل، أو لجميع الأغراض في صورة مسحوق أو حبيبات أو أقراص. يحتوي هذا عادةً على مادة التبييض؛ مما يضمن تأثير غسيل أعلى من المنتجات السائلة، ولا تغسل المناشف في البرنامج الاقتصادي بالغسالة.



مفارش السرير:

إذا كنت تتعرق بشدة أثناء نومك، فيجب عليك تغيير المفارش وغطاء الوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، يتجمع العرق والوبر والبكتيريا أيضًا في البيجامات؛ لذلك إذا كنت تتعرق بغزارة وإذا ارتديته بدون ملابس داخلية فيجب وضعها في الغسالة بعد يومين أو ثلاثة أيام.



مرتبة السرير:

يوصي الخبراء بتغيير مرتبة السرير كل ثماني سنوات على أبعد تقدير، فهذا الوقت يكون مثالياً لتكاثر الجراثيم بداخلها، ومع ذلك قد يلزم تغيير المرتبة أيضًا في وقت مبكر، على سبيل المثال في حالة تكون تجاويف غير مريحة أو تشكل العفن بسبب عدم كفاية التهوية.



شفرات الحلاقة وتهيج الجلد:

يجب أيضًا استبدال شفرات ماكينات الحلاقة المبللة بانتظام إذا كانت الشفرة قديمة، فإنها تخدش أكثر مما تنزلق على الجلد ويمارس المستخدم ضغطًا إضافيًا من أجل تحقيق نتيجة جيدة، والنتيجة ظهور بقع حمراء والتهاب وإصابات على الجلد، بالإضافة إلى ذلك تتراكم البكتيريا بمرور الوقت؛ مما قد يؤدي أيضًا إلى تهيج الجلد.



الملابس الداخلية والجوارب يوميًا:

يجب أيضًا تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا، ليس فقط لأن الروائح الكريهة تتطور بسرعة في البيئة الرطبة والدافئة للأحذية وبعض مناطق الجسم.