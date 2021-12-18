توقيف قيادييْن في "جمعية" بجازان للتحقيق في اختلاس أموال.. فضحهما الموقوف الأول

بتوجيه من جهة التحقيق بناء على معلومات.. كما تورطا في تزوير توقيع شيكات

أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان قيادييْن في جمعية خيرية فرعية بمنطقة جازان، بعدما اعترف بشراكتهما الموقوف الأول، بتهمة اختلاس مبالغ مالية من الجمعية الخيرية وتزوير توقيع شيكات.

وكشفت مصادر لـ"سبق"، أنه صدرت التوجيهات من جهة التحقيق بتوقيف المتهمين بناء على ما لديها من معلومات في قضية الاختلاس والتزوير وقد أوقفتهما الجهات المعنية على ضوء ذلك.

وكانت قد نشرت سبق تفاصيل من محضر أعدّته الجمعية الخيرية الواقعة بإحدى محافظات منطقة جازان، وتضمن توجيه اتهام باختلاس مبالغ متفرقة عبر تزوير توقيع شيكات تمّ صرفها من البنك لتصل إلى ما يقترب من نصف مليون ريال، وصدر توجيه بالتحقيق في الأمر، وكشف ملابساته كافة واستجلاء حقيقته، وبدأت في ضوئه جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات النظامية في القضية.

وكشفت مصادر أخرى عن معلومات تضمنتها شكوى رفعها أحد المقرّبين من المسؤول الموقوف، التي جاء فيها ادعاء على عدد من من منسوبي الجمعية، بإجراء تفاوض خارج إطار الجمعية قبل تحول القضية إلى الجهات الرسمية من أجل حلها، فيما كشفت المصادر اليوم أن الجهات أوقفت اثنين أمس، ليصبح عدد الموقوفين على ذمة القضية ثلاثة حتى الآن وهم رهن التحقيق.