بعد خسارته ديربي الرياض.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لملاقاة الاتفاق

الفرج يغادر لفرنسا للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء النصر أمس مرانًا استرجاعيًّا، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا، تركز على الجوانب الفنية.

عمد المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش إلى تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية. واختتم الجهاز الفني مران اليوم بمناورة على ربع مساحة الملعب.

وسيغادر نجم خط الوسط اللاعب سلمان الفرج غدًا إلى مدينة ليون الفرنسية؛ وذلك للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي.

ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء الغد استعدادًا لمواجهة فريق الاتفاق في ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي قد اجتمع بلاعبي فريقه قبيل انطلاق المران، وحثهم على نسيان خسارة الديربي، والتركيز على المباريات المتبقية، مشيرًا إلى أن الدوري ما زال في الملعب، وبإمكانهم التعويض.