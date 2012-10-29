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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتوزيع كسوة الشتاء في لبنان

المركز يتولى تنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية داخل اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع توزيع كسوة الشتاء في جمهورية لبنان.

وقد وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى توزيع 18,088 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية وبطانيات الأطفال، يستفيد منها 117,384 فردًا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للمحتاجين في مختلف دول العالم، تحقيقًا للرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن, حيث وقعها "عبر الاتصال المرئي" مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 12,000 حقيبة شتوية تحتوي على: (جاكيتات، وبطانيات، وكنزات بأحجام مختلفة)، يستفيد منها 72,000 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، صنعاء، شبوة، تعز.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والأسر الفقيرة في اليمن خلال فصل الشتاء، وإيمانًا بأهمية تقديم المساعدات للشعب اليمني بجميع المحافظات.

هذا وقد وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في الأردن، حيث وقع الاتفاقية "افتراضيًا" مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 18,088حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وكنزات، وسترات أولاد وبنات، وشالات رجالية ونسوية، وجوارب، تستهدف 90,440 فرداً من الأسر المتعففة الأردنية والسورية والفلسطينية في عدد من المحافظات.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في الأردن من موجة البرد القارس مع قرب فصل الشتاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتوزيع كسوة الشتاء في لبنان
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع توزيع كسوة الشتاء في جمهورية لبنان.

وقد وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى توزيع 18,088 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية وبطانيات الأطفال، يستفيد منها 117,384 فردًا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للمحتاجين في مختلف دول العالم، تحقيقًا للرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن, حيث وقعها "عبر الاتصال المرئي" مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 12,000 حقيبة شتوية تحتوي على: (جاكيتات، وبطانيات، وكنزات بأحجام مختلفة)، يستفيد منها 72,000 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، صنعاء، شبوة، تعز.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والأسر الفقيرة في اليمن خلال فصل الشتاء، وإيمانًا بأهمية تقديم المساعدات للشعب اليمني بجميع المحافظات.

هذا وقد وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في الأردن، حيث وقع الاتفاقية "افتراضيًا" مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 18,088حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وكنزات، وسترات أولاد وبنات، وشالات رجالية ونسوية، وجوارب، تستهدف 90,440 فرداً من الأسر المتعففة الأردنية والسورية والفلسطينية في عدد من المحافظات.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في الأردن من موجة البرد القارس مع قرب فصل الشتاء.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:36 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتوزيع كسوة الشتاء في لبنان

المركز يتولى تنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية داخل اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع توزيع كسوة الشتاء في جمهورية لبنان.

وقد وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى توزيع 18,088 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية وبطانيات الأطفال، يستفيد منها 117,384 فردًا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للمحتاجين في مختلف دول العالم، تحقيقًا للرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن, حيث وقعها "عبر الاتصال المرئي" مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 12,000 حقيبة شتوية تحتوي على: (جاكيتات، وبطانيات، وكنزات بأحجام مختلفة)، يستفيد منها 72,000 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، صنعاء، شبوة، تعز.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والأسر الفقيرة في اليمن خلال فصل الشتاء، وإيمانًا بأهمية تقديم المساعدات للشعب اليمني بجميع المحافظات.

هذا وقد وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في الأردن، حيث وقع الاتفاقية "افتراضيًا" مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 18,088حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وكنزات، وسترات أولاد وبنات، وشالات رجالية ونسوية، وجوارب، تستهدف 90,440 فرداً من الأسر المتعففة الأردنية والسورية والفلسطينية في عدد من المحافظات.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في الأردن من موجة البرد القارس مع قرب فصل الشتاء.

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