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المركز الثقافي الإسلامي بلندن ينظم دورة لتأهيل معلمي اللغة العربية

بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية

نظّم المركز الثقافي الإسلامي في لندن بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية في لندن، الدورة 25 لتأهيل معلمي اللغة العربية في المدارس التكميلية العاملة في لندن.

كانت الدورة تحت عنوان: دور الخرائط الذهنية في تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها،

أشرَفَ على الدورة الخبير الدولي الدكتور محمد مطلق، رئيس مركز "لمسة" التربوي في الدانمارك،

وحضر الدورة مدرسون من 12 مدرسة، وآخرون مهتمون بتدريس اللغة العربية في بريطانيا. كما

بلغ عدد المستفيدين من الدورة 96 معلمًا ومعلمة، تَسَلّم جميعهم شهادات مشاركة، سلّمها لهم الدكتور أحمد الدبيان المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي، بعد كلمة قصيرة شكر فيها المنظمة العالمية للتنمية بإشراف الدكتور أحمد باهمام، على مشاركتهم مع المركز في تنظيم هذه الدورة والاهتمام بنجاحها ودعمها، وشجع د.الدبيان -خلال كلمته- الحاضرين والحاضرات على مواصلة الاهتمام بهذه الدورات؛ لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، وأكد استعداد المركز لمواصلة تنظيم مثل هذه الدورات وغيرها من الأنشطة التي تخدم اللغة العربية، وتساهم في تطوير تدريسها في الغرب كما حث المعلمين على الحرص على تطوير الذات، وجعل العربية لغة شيقة وجذابة لطلابهم؛ فيتولد لديهم عشق للعربية لغة القرآن، وهذا يُسهم في تحقيق الهوية واستقرار المعرفة.

المركز الثقافي الإسلامي لندن المنظمة العالمية للتنمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الثقافي الإسلامي بلندن ينظم دورة لتأهيل معلمي اللغة العربية
سبق

نظّم المركز الثقافي الإسلامي في لندن بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية في لندن، الدورة 25 لتأهيل معلمي اللغة العربية في المدارس التكميلية العاملة في لندن.

كانت الدورة تحت عنوان: دور الخرائط الذهنية في تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها،

أشرَفَ على الدورة الخبير الدولي الدكتور محمد مطلق، رئيس مركز "لمسة" التربوي في الدانمارك،

وحضر الدورة مدرسون من 12 مدرسة، وآخرون مهتمون بتدريس اللغة العربية في بريطانيا. كما

بلغ عدد المستفيدين من الدورة 96 معلمًا ومعلمة، تَسَلّم جميعهم شهادات مشاركة، سلّمها لهم الدكتور أحمد الدبيان المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي، بعد كلمة قصيرة شكر فيها المنظمة العالمية للتنمية بإشراف الدكتور أحمد باهمام، على مشاركتهم مع المركز في تنظيم هذه الدورة والاهتمام بنجاحها ودعمها، وشجع د.الدبيان -خلال كلمته- الحاضرين والحاضرات على مواصلة الاهتمام بهذه الدورات؛ لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، وأكد استعداد المركز لمواصلة تنظيم مثل هذه الدورات وغيرها من الأنشطة التي تخدم اللغة العربية، وتساهم في تطوير تدريسها في الغرب كما حث المعلمين على الحرص على تطوير الذات، وجعل العربية لغة شيقة وجذابة لطلابهم؛ فيتولد لديهم عشق للعربية لغة القرآن، وهذا يُسهم في تحقيق الهوية واستقرار المعرفة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:25 PM

المركز الثقافي الإسلامي بلندن ينظم دورة لتأهيل معلمي اللغة العربية

بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم المركز الثقافي الإسلامي في لندن بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية في لندن، الدورة 25 لتأهيل معلمي اللغة العربية في المدارس التكميلية العاملة في لندن.

كانت الدورة تحت عنوان: دور الخرائط الذهنية في تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها،

أشرَفَ على الدورة الخبير الدولي الدكتور محمد مطلق، رئيس مركز "لمسة" التربوي في الدانمارك،

وحضر الدورة مدرسون من 12 مدرسة، وآخرون مهتمون بتدريس اللغة العربية في بريطانيا. كما

بلغ عدد المستفيدين من الدورة 96 معلمًا ومعلمة، تَسَلّم جميعهم شهادات مشاركة، سلّمها لهم الدكتور أحمد الدبيان المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي، بعد كلمة قصيرة شكر فيها المنظمة العالمية للتنمية بإشراف الدكتور أحمد باهمام، على مشاركتهم مع المركز في تنظيم هذه الدورة والاهتمام بنجاحها ودعمها، وشجع د.الدبيان -خلال كلمته- الحاضرين والحاضرات على مواصلة الاهتمام بهذه الدورات؛ لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، وأكد استعداد المركز لمواصلة تنظيم مثل هذه الدورات وغيرها من الأنشطة التي تخدم اللغة العربية، وتساهم في تطوير تدريسها في الغرب كما حث المعلمين على الحرص على تطوير الذات، وجعل العربية لغة شيقة وجذابة لطلابهم؛ فيتولد لديهم عشق للعربية لغة القرآن، وهذا يُسهم في تحقيق الهوية واستقرار المعرفة.

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