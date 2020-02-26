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وفد تعليم حائل يشيد بنواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي في عسير

قام بعدة زيارات للاطلاع على ما يقدم من برامج وخدمات بمدارس المنطقة

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، على أهمية العمل كفريق واحد سواء في أقصى الشمال أو الجنوب، وتبادل الرؤى لخدمة الطلاب والطالبات على مستوى الوطن، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وفد قسم التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل الذي زار مدارس المنطقة ومكاتبها خلال اليومين الماضيين.

وتفصيلاً، أشاد رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم حائل عبدالله الخليل، بما شاهده والوفد المرافق في مدارس ومكاتب المنطقة، من ارتفاع نواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي والتجارب النوعية المنفذة، فيما أشار رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم عسير الدكتور ناصر آل عواض، إلى أهمية اللقاءات بين أقسام إدارات التعليم، لتبادل الخبرات وصولاً إلى تطوير العملية التعليمية.

يذكر أن وفد تعليم حائل زار ثانوية سهيل بن عمرو، والابتدائية النموذجية بأبها، وابتدائية تحفيظ الإسراء، ومكتب التعليم بخميس مشيط، وثانوية الفرعين، ومكتب التعليم بأحد رفيدة، بهدف الاطلاع على ما يقدم من برامج وخدمات تعليمية في مدارس المنطقة، كما ناقش الوفد خطة تطوير تدريس القرآن الكريم الوزارية.

تعليم حائل تعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وفد تعليم حائل يشيد بنواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي في عسير
سبق

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، على أهمية العمل كفريق واحد سواء في أقصى الشمال أو الجنوب، وتبادل الرؤى لخدمة الطلاب والطالبات على مستوى الوطن، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وفد قسم التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل الذي زار مدارس المنطقة ومكاتبها خلال اليومين الماضيين.

وتفصيلاً، أشاد رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم حائل عبدالله الخليل، بما شاهده والوفد المرافق في مدارس ومكاتب المنطقة، من ارتفاع نواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي والتجارب النوعية المنفذة، فيما أشار رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم عسير الدكتور ناصر آل عواض، إلى أهمية اللقاءات بين أقسام إدارات التعليم، لتبادل الخبرات وصولاً إلى تطوير العملية التعليمية.

يذكر أن وفد تعليم حائل زار ثانوية سهيل بن عمرو، والابتدائية النموذجية بأبها، وابتدائية تحفيظ الإسراء، ومكتب التعليم بخميس مشيط، وثانوية الفرعين، ومكتب التعليم بأحد رفيدة، بهدف الاطلاع على ما يقدم من برامج وخدمات تعليمية في مدارس المنطقة، كما ناقش الوفد خطة تطوير تدريس القرآن الكريم الوزارية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:33 PM

وفد تعليم حائل يشيد بنواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي في عسير

قام بعدة زيارات للاطلاع على ما يقدم من برامج وخدمات بمدارس المنطقة

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بندر آل عوض - عسير
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أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، على أهمية العمل كفريق واحد سواء في أقصى الشمال أو الجنوب، وتبادل الرؤى لخدمة الطلاب والطالبات على مستوى الوطن، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وفد قسم التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل الذي زار مدارس المنطقة ومكاتبها خلال اليومين الماضيين.

وتفصيلاً، أشاد رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم حائل عبدالله الخليل، بما شاهده والوفد المرافق في مدارس ومكاتب المنطقة، من ارتفاع نواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي والتجارب النوعية المنفذة، فيما أشار رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم عسير الدكتور ناصر آل عواض، إلى أهمية اللقاءات بين أقسام إدارات التعليم، لتبادل الخبرات وصولاً إلى تطوير العملية التعليمية.

يذكر أن وفد تعليم حائل زار ثانوية سهيل بن عمرو، والابتدائية النموذجية بأبها، وابتدائية تحفيظ الإسراء، ومكتب التعليم بخميس مشيط، وثانوية الفرعين، ومكتب التعليم بأحد رفيدة، بهدف الاطلاع على ما يقدم من برامج وخدمات تعليمية في مدارس المنطقة، كما ناقش الوفد خطة تطوير تدريس القرآن الكريم الوزارية.

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