أمير الرياض يستقبل الشيخين "الفوزان" و"السليمان" بقصر الحكم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان.
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان.
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان.
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان.