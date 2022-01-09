للمرة الثانية .. انتخاب "الحلبوسي" رئيساً للبرلمان العراقي
حصل على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه
انتخب مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الخامسة، اليوم (الأحد)، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحلبوسي" حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.
ورأس "الحلبوسي" البرلمان العراقي في دورته الماضية.
للمرة الثانية .. انتخاب "الحلبوسي" رئيساً للبرلمان العراقي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-09
انتخب مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الخامسة، اليوم (الأحد)، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحلبوسي" حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.
ورأس "الحلبوسي" البرلمان العراقي في دورته الماضية.
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:26 PM
للمرة الثانية .. انتخاب "الحلبوسي" رئيساً للبرلمان العراقي
حصل على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه
انتخب مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الخامسة، اليوم (الأحد)، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحلبوسي" حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.
ورأس "الحلبوسي" البرلمان العراقي في دورته الماضية.