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للمرة الثانية .. انتخاب "الحلبوسي" رئيساً للبرلمان العراقي

حصل على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه

انتخب مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الخامسة، اليوم (الأحد)، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحلبوسي" حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

ورأس "الحلبوسي" البرلمان العراقي في دورته الماضية.

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للمرة الثانية .. انتخاب "الحلبوسي" رئيساً للبرلمان العراقي
سبق

انتخب مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الخامسة، اليوم (الأحد)، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحلبوسي" حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

ورأس "الحلبوسي" البرلمان العراقي في دورته الماضية.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:26 PM

للمرة الثانية .. انتخاب "الحلبوسي" رئيساً للبرلمان العراقي

حصل على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتخب مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الخامسة، اليوم (الأحد)، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحلبوسي" حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

ورأس "الحلبوسي" البرلمان العراقي في دورته الماضية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,334
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