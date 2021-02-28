3 بطولات للفروسية تختتم فعالياتها بميدان القصب.. ورئيس الاتحاد يتوج الفائزين

بمشاركة 100 فارس تنافسوا على ثلاثة كؤوس جرت منافساتها خلال 3 أيام متواصلة

برعاية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، أقيم في ميدان بلدية القصب للفروسية نهائي كأس الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة أكثر من 100 فارس تنافسوا على ثلاثة كؤوس مختلفة جرت منافساتها خلال ثلاثة أيام متواصلة، وهي كأس الاتحاد السعودي للماراثون الأصيل، وكأس الاتحاد السعودي لالتقاط الأوتاد، وكأس الاتحاد السعودي للرماية بالقوس من على ظهر الخيل.

وحضر ختام البطولة رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، ومحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ووكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، ورئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم ومعرف الجوفان الدكتور فلاح الجوفان ورئيس المجلس البلدي بالقصب ناصر الغربي وعضو المجلس البلدي بالقصب المهندس عيسى المطيري، ونائب رئيس المجلس البلدي بشقراء يوسف الشايع وعدد من المسؤولين والأعيان ومحبي رياضة الفروسية.

وبدأت منافسات اليوم الأخير بثلاثة أشواط لسباق الماراثون الأصيل بدعم من رجل الأعمال فواز بن فايز السويد وجاءت نتائج الشوط الأول بمسافة (5000) متر كالتالي: المركز الأول الجواد شامخ الراس للمالك عبدالله المجماج، والمركز الثاني الجواد تمام الثاني للمالك عبدالله الرويس، والمركز الثالث الجواد شلاش جودة للمالك عبدالله الصغير.

ثم تلاه منافسات الشوط الثاني بمسافة (5000) متر وجاءت نتائجه كالتالي: المركز الأول الجواد سرحان جودة للمالك صالح الرشيد، المركز الثاني الجواد ضبيان جساس للمالك عبدالله بالحارث، والمركز الثالث الجواد رنيم البري للمالك حمد الرشيدي.

بعدها بدأت منافسات الشوط الثالث بمسافة (5000) متر حيث جاءت نتائجه كالتالي: المركز الأول الجواد/شجاع البراق للمالك أحمد الرشيدي، والمركز الثاني الجواد/ عزام النصر للمالك أحمد الرشيدي، والمركز الثالث الجواد خطر الزاملية للمالك زامل الصغير.

تلى ذلك منافسات الشوط الرابع "كأس الاتحاد السعودي لسباق الماراثون الأصيل" بمسافة (10.000) متر وجاءت نتائجه النهائية كالتالي: المركز الأول الجواد/ مرهوب الأمل للمالك أحمد الرشيدي، المركز الثاني الجواد المندلي جودة للمالك/هادي آل شرية، المركز الثالث الجواد سما الأمل جودة للمالك عبدالله خلقان.

وتوج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفائز بالمركز الأول بكأس الاتحاد السعودي لسباق الماراثون الأصيل للفارس عوض الرشيدي، كما توج الفارس عادل الخريف بكأس الاتحاد السعودي للرماية من على ظهر الخيل، وتوج فريق الحزم بكأس الاتحاد السعودي لالتقاط الأوتاد.

وبعد تتويج الفائزين قال رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود "هذه الرياضة كانت هواية وشكل لها اتحاد دولي، وأتت توجيهات وزير الرياضة بأن يكون الاتحاد السعودي للفروسية عضواً في هذا الاتحاد، بحيث تأخذ غطاءها الرسمي وتنظم لها البطولات التي تليق بالفرسان السعوديين، وبمكانة المملكة العربية السعودية، وبما يتحقق مع رؤية ٢٠٣٠ التي يشرف عليها وصاحب فكرتها وداعمها الأول صاحب السمو ولي العهد وتحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف: "إن شاء الله هذا أول موسم لهذه البطولة وسوف نرى مواسم مقبلة بشكل أكبر لهذه الرياضة وبمنافسات".

وتابع: "نحن أمام تحدٍ، وطموحنا عنان السماء كلمة قالها ولي العهد لن نتوانى عنها وبإذن الله نصل بهذه الدولة بما يليق بسمعتها ومكانتها".

ثم قدم رئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم درع بلدية القصب للأمير عبدالله بن فهد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية بهذه المناسبة الكريمة، وثمن رئيس بلدية القصب رعاية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود تشريفه وحضوره النهائي في ميدان بلدية القصب للفروسية، وتتويجه للفائزين بكأس الاتحاد السعودي للفروسية، معتبراً حضوره دعماً لرياضة الفروسية في المنطقة، وتشجيعاً لمحبي هذه الرياضة الغالية على الجميع.





وقال "الدغيشم": حضور رئيس الاتحاد السعودي للفروسية اليوم وتتويجه للأبطال، شرف لنا في بلدية القصب والمراكز التابعة لها وللمنطقة ولهذه الرياضة ومحبيها، وإحياء لهذه الرياضة الأصيلة، وتشجيع الأجيال الحالية على المحافظة على هذا الموروث الرياضي العريق، والتي يعود نفعها لأبناء الوطن.

وبارك "الدغيشم" للفائزين الأبطال تحقيقهم لهذه النتائج، مقدماً شكره لجميع المشاركين على مشاركتهم وحضورهم، وكذلك للاتحاد السعودي للفروسية على إشرافه وتنظيمه لهذا النهائي في ميدان بلدية القصب للفروسية، كما قدم شكره لجميع الرعاة الذين دعموا سباقات الفروسية طوال هذا الموسم، كما شكر فرع مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء، وقوة المهمات والواجبات، والهلال الأحمر على جهودهم وتعاونهم الدائم مع مناسبات بلدية القصب.



