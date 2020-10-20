النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكتبة المؤسس تحتضن ندوة "الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية".. غداً

يحاضر فيها خبراء من "سدايا " ويديرها "الشراري "

تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء ٤ ربيع الأول الجاري ( ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠) ندوة افتراضية تبث عن بعد عبر منصات المكتبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعقد الندوة بعنوان:" الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية".

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور عبدالقادر المعين مستشار الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الصحة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والدكتور سالم بن فايز العلياني رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد ويديرها: الدكتور حامد بن صافي الشراري عضو مجلس الشورى سابقاً المشرف على إدارة الشركات والتعاون الدولي بالجامعة الإلكترونية الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة التعاونية للتحول الرقمي "رقمن".

وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي الشهري الدوري الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامةو الذي يشمل مختلف عناصر الثقافة وتنوعاتها - مجموعة من المحاور والأهداف تتمثل في: الذكاء الاصطناعي في ظل رؤية 2030 والمملكة والدخول لعالم المدن الذكية، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الإنسان، وهل ستصبح أوضاع البشر في المستقبل أفضل مما هي عليه اليوم، واندماج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في مختلف جوانب الحياة اليومية للبشر، وما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات التعليم، واستيعاب ودمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات المرتبطة بالتعليم، وإمكانات الذكاء الاصطناعى لضمان توفير فرص تعليم شاملة وعادلة وذات جودة، والعوامل التي تساعد في نمو سوق الذكاء الاصطناعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكتبة المؤسس تحتضن ندوة "الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية".. غداً
سبق

تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء ٤ ربيع الأول الجاري ( ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠) ندوة افتراضية تبث عن بعد عبر منصات المكتبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعقد الندوة بعنوان:" الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية".

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور عبدالقادر المعين مستشار الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الصحة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والدكتور سالم بن فايز العلياني رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد ويديرها: الدكتور حامد بن صافي الشراري عضو مجلس الشورى سابقاً المشرف على إدارة الشركات والتعاون الدولي بالجامعة الإلكترونية الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة التعاونية للتحول الرقمي "رقمن".

وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي الشهري الدوري الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامةو الذي يشمل مختلف عناصر الثقافة وتنوعاتها - مجموعة من المحاور والأهداف تتمثل في: الذكاء الاصطناعي في ظل رؤية 2030 والمملكة والدخول لعالم المدن الذكية، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الإنسان، وهل ستصبح أوضاع البشر في المستقبل أفضل مما هي عليه اليوم، واندماج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في مختلف جوانب الحياة اليومية للبشر، وما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات التعليم، واستيعاب ودمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات المرتبطة بالتعليم، وإمكانات الذكاء الاصطناعى لضمان توفير فرص تعليم شاملة وعادلة وذات جودة، والعوامل التي تساعد في نمو سوق الذكاء الاصطناعي.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:47 PM

مكتبة المؤسس تحتضن ندوة "الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية".. غداً

يحاضر فيها خبراء من "سدايا " ويديرها "الشراري "

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
44

تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء ٤ ربيع الأول الجاري ( ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠) ندوة افتراضية تبث عن بعد عبر منصات المكتبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعقد الندوة بعنوان:" الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية".

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور عبدالقادر المعين مستشار الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الصحة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والدكتور سالم بن فايز العلياني رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد ويديرها: الدكتور حامد بن صافي الشراري عضو مجلس الشورى سابقاً المشرف على إدارة الشركات والتعاون الدولي بالجامعة الإلكترونية الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة التعاونية للتحول الرقمي "رقمن".

وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي الشهري الدوري الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامةو الذي يشمل مختلف عناصر الثقافة وتنوعاتها - مجموعة من المحاور والأهداف تتمثل في: الذكاء الاصطناعي في ظل رؤية 2030 والمملكة والدخول لعالم المدن الذكية، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الإنسان، وهل ستصبح أوضاع البشر في المستقبل أفضل مما هي عليه اليوم، واندماج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في مختلف جوانب الحياة اليومية للبشر، وما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات التعليم، واستيعاب ودمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات المرتبطة بالتعليم، وإمكانات الذكاء الاصطناعى لضمان توفير فرص تعليم شاملة وعادلة وذات جودة، والعوامل التي تساعد في نمو سوق الذكاء الاصطناعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,582
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة