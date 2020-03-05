"الحميدان" يلتقي مع الهيئة الإدارية في جامعة جدة

ثمن دور الجهاز الإداري في التطوير

التقى مدير جامعة جدة د.عدنان الحميدان، الخميس، الهيئة الإدارية والفنية بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة والقيادات الإدارية بالشطرين، في قاعة الجوهرة بالفيصلية.

ونوه مدير الجامعة بالدور الكبير والأساسي الذي يضطلع به الجهاز الإداري في الجامعة، قائلاً إن العمل الذي جرى في جامعة جدة معجز رغم كل الصعوبات والتحديات.

وأضاف أن الجهاز الإداري هم الشركاء الأساسيون في الارتقاء بالجامعة وتطويرها، وعليهم نعول الشيء الكثير في مرحلة التحول المؤسسي، والتي سيتم فيها إعلان الكثير من النقلات التي تتفق ومشروع الجامعة السعودية الحديثة، ومنها إطلاق منصة للقيادات الواعدة ولائحة الاختبارات ودليل السياسات، والعمل على تحقيق السعادة المؤسسية للموظف ومنسوبي جامعة جدة، وتوفير العديد من المزايا والخدمات والتخفيضات والتسهيلات لدى الجهات الأخرى.

بعد ذلك بدأت فعاليات اللقاء المفتوح، التي شارك فيها إلى جانب مدير جامعة جدة، وكيل الجامعة أ.د.صالح المزعل، ومدير عام الموارد البشرية، والإجابة على تساؤلات ومداخلات الموظفين والموظفات.