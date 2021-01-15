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رالي داكار 2021.. بيترانسيل يظفر باللقب الـ14 في مسيرته ويعزز رقمه القياسي

أحرز الفرنسي ستيفان بيترانسيل لقب نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة متفوّقًا على القطري ناصر العطيّة، في الوقت الذي فاز فيه كارلوس ساينز الأب بالمرحلة الـ12 الختاميّة.

بالرغم من أنّ بيترانسيل لم يفز سوى بمرحلة وحيدة من المراحل الـ12 الرائعة التي شكّلت درب داكار هذا العام في ربوع المملكة، إلّا أنّ أداءه الثابت والمتوازن على مدار جميع المراحل كان كفيلًا بمنحه الأفضليّة.

وحقّق بذلك الفرنسيّ لقبه الثامن في رالي داكار ضمن فئة السيارات والـ14 في المجمل باحتساب ألقابه السابقة في الدرّاجات الناريّة.

وأكمل بيترانسيل مسافة الرالي البالغة 4628 كلم بزمنٍ إجمالي بلغ 44 ساعة و29 دقيقة و52 ثانية، ليأتي هذا الاستحقاق بعد مرور 30 عامًا على لقبه الأوّل في الرالي مع ياماها.

وسجَّل السائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو، فوزه الأول بلقب فئة المركبات الخفيفة في رالي داكار، في نُسخة 2021، علمًا بأنه أنهى نُسخة 2020 في المركز الثالث في الفئة، واجه تشاليكو الكثير من المصاعب في المرحلة الخاصة السادسة؛ حيث تراجع من المركز الأول إلى الخامس في الترتيب العام، ولكن استعاد التشيلي صدارة الترتيب العام في نيوم وحافظَ عليها حتى خطّ النهاية.

وتوج الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة "كاماز- ماستر" بالمركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 8 آلاف كم، بزمن قدره 48 ساعة و23 دقيقة و21 ثانية، متقدمًا على مواطنيه: أنطون شيبالوف (بفارق 39 دقيقة و38 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق ساعة واحدة و14 دقيقة و35 ثانية).

وتمكن الدرّاج الأرجنتيني مانويل أندوخار من الفوز بلقب فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "اكوادز"، بعد مُنافسة قوية مع التشيلي جيوفانِّي إنريكو والأرجنتيني - الأمريكي بابلو كوبِتِّي.


فيما نجح كيفن بينافيديس باقتناص الفوز ضمن فئة الدراجات في رالي داكار 2021 على أراضي المملكة العربية السعودية في المرحلة 12 من الحدث العريق، ليمنح هوندا اللقب الثاني على التوالي في الفئة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رالي داكار 2021.. بيترانسيل يظفر باللقب الـ14 في مسيرته ويعزز رقمه القياسي
سبق

أحرز الفرنسي ستيفان بيترانسيل لقب نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة متفوّقًا على القطري ناصر العطيّة، في الوقت الذي فاز فيه كارلوس ساينز الأب بالمرحلة الـ12 الختاميّة.

بالرغم من أنّ بيترانسيل لم يفز سوى بمرحلة وحيدة من المراحل الـ12 الرائعة التي شكّلت درب داكار هذا العام في ربوع المملكة، إلّا أنّ أداءه الثابت والمتوازن على مدار جميع المراحل كان كفيلًا بمنحه الأفضليّة.

وحقّق بذلك الفرنسيّ لقبه الثامن في رالي داكار ضمن فئة السيارات والـ14 في المجمل باحتساب ألقابه السابقة في الدرّاجات الناريّة.

وأكمل بيترانسيل مسافة الرالي البالغة 4628 كلم بزمنٍ إجمالي بلغ 44 ساعة و29 دقيقة و52 ثانية، ليأتي هذا الاستحقاق بعد مرور 30 عامًا على لقبه الأوّل في الرالي مع ياماها.

وسجَّل السائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو، فوزه الأول بلقب فئة المركبات الخفيفة في رالي داكار، في نُسخة 2021، علمًا بأنه أنهى نُسخة 2020 في المركز الثالث في الفئة، واجه تشاليكو الكثير من المصاعب في المرحلة الخاصة السادسة؛ حيث تراجع من المركز الأول إلى الخامس في الترتيب العام، ولكن استعاد التشيلي صدارة الترتيب العام في نيوم وحافظَ عليها حتى خطّ النهاية.

وتوج الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة "كاماز- ماستر" بالمركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 8 آلاف كم، بزمن قدره 48 ساعة و23 دقيقة و21 ثانية، متقدمًا على مواطنيه: أنطون شيبالوف (بفارق 39 دقيقة و38 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق ساعة واحدة و14 دقيقة و35 ثانية).

وتمكن الدرّاج الأرجنتيني مانويل أندوخار من الفوز بلقب فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "اكوادز"، بعد مُنافسة قوية مع التشيلي جيوفانِّي إنريكو والأرجنتيني - الأمريكي بابلو كوبِتِّي.


فيما نجح كيفن بينافيديس باقتناص الفوز ضمن فئة الدراجات في رالي داكار 2021 على أراضي المملكة العربية السعودية في المرحلة 12 من الحدث العريق، ليمنح هوندا اللقب الثاني على التوالي في الفئة.


15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
08:00 PM

رالي داكار 2021.. بيترانسيل يظفر باللقب الـ14 في مسيرته ويعزز رقمه القياسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز الفرنسي ستيفان بيترانسيل لقب نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة متفوّقًا على القطري ناصر العطيّة، في الوقت الذي فاز فيه كارلوس ساينز الأب بالمرحلة الـ12 الختاميّة.

بالرغم من أنّ بيترانسيل لم يفز سوى بمرحلة وحيدة من المراحل الـ12 الرائعة التي شكّلت درب داكار هذا العام في ربوع المملكة، إلّا أنّ أداءه الثابت والمتوازن على مدار جميع المراحل كان كفيلًا بمنحه الأفضليّة.

وحقّق بذلك الفرنسيّ لقبه الثامن في رالي داكار ضمن فئة السيارات والـ14 في المجمل باحتساب ألقابه السابقة في الدرّاجات الناريّة.

وأكمل بيترانسيل مسافة الرالي البالغة 4628 كلم بزمنٍ إجمالي بلغ 44 ساعة و29 دقيقة و52 ثانية، ليأتي هذا الاستحقاق بعد مرور 30 عامًا على لقبه الأوّل في الرالي مع ياماها.

وسجَّل السائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو، فوزه الأول بلقب فئة المركبات الخفيفة في رالي داكار، في نُسخة 2021، علمًا بأنه أنهى نُسخة 2020 في المركز الثالث في الفئة، واجه تشاليكو الكثير من المصاعب في المرحلة الخاصة السادسة؛ حيث تراجع من المركز الأول إلى الخامس في الترتيب العام، ولكن استعاد التشيلي صدارة الترتيب العام في نيوم وحافظَ عليها حتى خطّ النهاية.

وتوج الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة "كاماز- ماستر" بالمركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 8 آلاف كم، بزمن قدره 48 ساعة و23 دقيقة و21 ثانية، متقدمًا على مواطنيه: أنطون شيبالوف (بفارق 39 دقيقة و38 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق ساعة واحدة و14 دقيقة و35 ثانية).

وتمكن الدرّاج الأرجنتيني مانويل أندوخار من الفوز بلقب فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "اكوادز"، بعد مُنافسة قوية مع التشيلي جيوفانِّي إنريكو والأرجنتيني - الأمريكي بابلو كوبِتِّي.


فيما نجح كيفن بينافيديس باقتناص الفوز ضمن فئة الدراجات في رالي داكار 2021 على أراضي المملكة العربية السعودية في المرحلة 12 من الحدث العريق، ليمنح هوندا اللقب الثاني على التوالي في الفئة.


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