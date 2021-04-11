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غارة عراقية تقضي على 5 "دواعش" في ديالي

دمرت 4 أوكار للتنظيم

قُتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي؛ في قصف لطيران الجيش العراقي على مواقع في محافظة ديالى شرقي البلاد،

بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم (الأحد).

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أوردته "سبوتنيك"، بأن القطعات الأمنية انطلقت صباح اليوم، لتنفيذ واجب تفتيش

وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين، والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى.

وأضافت أن القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية، تمكنت من تدمير أربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية من قبل طيران الجيش.

الرئيسية/ أخبار العالم

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غارة عراقية تقضي على 5 "دواعش" في ديالي
سبق

قُتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي؛ في قصف لطيران الجيش العراقي على مواقع في محافظة ديالى شرقي البلاد،

بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم (الأحد).

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أوردته "سبوتنيك"، بأن القطعات الأمنية انطلقت صباح اليوم، لتنفيذ واجب تفتيش

وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين، والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى.

وأضافت أن القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية، تمكنت من تدمير أربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية من قبل طيران الجيش.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
07:09 PM

غارة عراقية تقضي على 5 "دواعش" في ديالي

دمرت 4 أوكار للتنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي؛ في قصف لطيران الجيش العراقي على مواقع في محافظة ديالى شرقي البلاد،

بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم (الأحد).

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أوردته "سبوتنيك"، بأن القطعات الأمنية انطلقت صباح اليوم، لتنفيذ واجب تفتيش

وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين، والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى.

وأضافت أن القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية، تمكنت من تدمير أربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية من قبل طيران الجيش.

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