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أميرا "جازان وعسير" يبحثان احتياجات الأهالي الخدمية والتنموية

لتوفير راحة وأمن وسلامة الوطن والمواطن

اجتمع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بإمارة منطقة جازان.

واستهل أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة رحب فيها بأمير منطقة عسير والوفد المرافق، مؤكداً أهمية ‏عقد مثل تلك الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بتوجيهات القيادة الحكيمة لبحث كل ما يلبي احتياجات الأهالي من الخدمات التنموية، ويدعم جهود مختلف الجهات الخدمية والأمنية في توفير راحة وأمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جانبه شدّد أمير منطقة عسير على أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى التنسيق الأفقي بين إمارتَي المنطقتين، والترتيب في تنفيذ المشروعات والأعمال والمهام بما يلبي مصلحة الأهالي والمواطنين، ويوفر كافة الخدمات التي يحتاجون لها في شتى المجالات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات والمشروعات التنموية التي تنفذها كل منطقة وفق الخطط والبرامج التنموية المعدّة لذلك، ودعم سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية وسبل تعزيزها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين بما يتفق ورؤية المملكة 2030م.

حضر الاجتماع وكيل ‏إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة، وعدد من المسؤولين.

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أميرا "جازان وعسير" يبحثان احتياجات الأهالي الخدمية والتنموية
سبق

اجتمع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بإمارة منطقة جازان.

واستهل أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة رحب فيها بأمير منطقة عسير والوفد المرافق، مؤكداً أهمية ‏عقد مثل تلك الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بتوجيهات القيادة الحكيمة لبحث كل ما يلبي احتياجات الأهالي من الخدمات التنموية، ويدعم جهود مختلف الجهات الخدمية والأمنية في توفير راحة وأمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جانبه شدّد أمير منطقة عسير على أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى التنسيق الأفقي بين إمارتَي المنطقتين، والترتيب في تنفيذ المشروعات والأعمال والمهام بما يلبي مصلحة الأهالي والمواطنين، ويوفر كافة الخدمات التي يحتاجون لها في شتى المجالات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات والمشروعات التنموية التي تنفذها كل منطقة وفق الخطط والبرامج التنموية المعدّة لذلك، ودعم سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية وسبل تعزيزها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين بما يتفق ورؤية المملكة 2030م.

حضر الاجتماع وكيل ‏إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة، وعدد من المسؤولين.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
06:51 PM

أميرا "جازان وعسير" يبحثان احتياجات الأهالي الخدمية والتنموية

لتوفير راحة وأمن وسلامة الوطن والمواطن

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فهد كاملي - جازان
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اجتمع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بإمارة منطقة جازان.

واستهل أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة رحب فيها بأمير منطقة عسير والوفد المرافق، مؤكداً أهمية ‏عقد مثل تلك الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بتوجيهات القيادة الحكيمة لبحث كل ما يلبي احتياجات الأهالي من الخدمات التنموية، ويدعم جهود مختلف الجهات الخدمية والأمنية في توفير راحة وأمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جانبه شدّد أمير منطقة عسير على أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى التنسيق الأفقي بين إمارتَي المنطقتين، والترتيب في تنفيذ المشروعات والأعمال والمهام بما يلبي مصلحة الأهالي والمواطنين، ويوفر كافة الخدمات التي يحتاجون لها في شتى المجالات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات والمشروعات التنموية التي تنفذها كل منطقة وفق الخطط والبرامج التنموية المعدّة لذلك، ودعم سبل التعاون بين الجهات الخدمية والتنموية وسبل تعزيزها، بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقتين بما يتفق ورؤية المملكة 2030م.

حضر الاجتماع وكيل ‏إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة، وعدد من المسؤولين.

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