حتى الآن لا إصابات.. زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب لوس أنجلوس

بلغت قوته 4.4 درجة بمقياس ريختر والناس شعروا به على نطاق واسع

ضرب زلزال متوسط القوة منطقة لوس أنجلوس الكبرى مساء الجمعة، غير أنه لم ترد أي تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: إن زلزالًا بلغت قوته 4.4 درجة بحسب مقياس ريختر، هزّ مدينة لوس أنجلوس الكبرى قبل الساعة الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت المحيط الهادئ، فجر السبت بتوقيت غرينتش.

وأوضحت وكالة رويترز أن الناس شعروا بالزلزال على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.

ووفقًا للوكالة: فإنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت، في يوليو الماضي: إن زلزالًا وصلت قوته إلى 5.9 درجة ضرب المناطق الشمالية في كاليفورنيا القريبة من الحدود مع ولاية نيفادا.

وكان الزلزال، الذي أبلغ عنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل "EMSC" بقوة 6.2 درجة، على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 240 كيلومترًا شرق سابع أكبر مدينة في كاليفورنيا وهي "ساكرامنتو".

وبيّنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن عددًا من الزلازل وقع في غضون دقائق من بعضها البعض في مقاطعة "سان جواكين"، وأنه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 4.8 درجة في حوالي الساعة الرابعة عصرًا، وأنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.9 بالقرب من نيفادا في نفس الوقت تقريبًا.