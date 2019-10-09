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"مدني جازان" تدعو إلى اتباع إرشادات السلامة وقت هطول الأمطار

أكّدت ضرورة عدم الاقتراب من تجمّعات المياه أو قطع السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرُّض بعض محافظات المنطقة لنشاطٍ في الرياح سطحية وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية وهطول أمطار وتساقط البَرَد على المنطقة.

وأكّدت المديرية ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمّعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأوضحت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

الدفاع المدني أمطار جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تدعو إلى اتباع إرشادات السلامة وقت هطول الأمطار
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرُّض بعض محافظات المنطقة لنشاطٍ في الرياح سطحية وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية وهطول أمطار وتساقط البَرَد على المنطقة.

وأكّدت المديرية ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمّعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأوضحت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
01:47 PM

"مدني جازان" تدعو إلى اتباع إرشادات السلامة وقت هطول الأمطار

أكّدت ضرورة عدم الاقتراب من تجمّعات المياه أو قطع السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرُّض بعض محافظات المنطقة لنشاطٍ في الرياح سطحية وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية وهطول أمطار وتساقط البَرَد على المنطقة.

وأكّدت المديرية ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمّعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأوضحت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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