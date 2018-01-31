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شاهد.. مجهولون يُشعلون النار في مُخلّفات قرب منازل بمكة و"المدني" يتدخل

فيما طالَبَ السكان بالتصدي للعمالة التي تتخلص من المخلفات في هذا الموقع

أشعَلَ مجهولون النار، مساء أمس، في مخلفات تَعَمّدت عمالة مخالفة رميها على قارعة شارع جبلي يربط بين مخطط السفياني 2 ووادي جليل بمكة المكرمة.

وأظهر الفيديو والصور التي وثّقها أحد السكان، اشتعال النيران في مخلفات ونفايات وأثاث تالف كان قد عَمِد مجهولون إلى رميها على قارعة الشارع الجبلي الذي يبلغ طوله قرابة 2 كلم، الرابط بين مخططات السفياني ووادي جليل، مرورًا بورش ومستودعات شارع الحج.

وجدد السكان مطالبهم بضرورة التصدي للعمالة التي تتعمد التخلص من المخلفات من أثاث ونحوه بالقرب من منازلهم وعلى قارعة الشارع، دون الاكتراث لما تسببه تلك المخلفات والحرائق من أضرار على البيئة وصحة السكان.

وطالَبَ السكان الجهات المختصة -وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة- بضرورة وضع حد لتلك التجاوزات، ومحاسبة مَن يقف خلف رمي النفايات؛ لضمان عدم تكرار ذلك.

وباشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الموقع، بعد تلقيها البلاغ على الفور؛ حيث أخمدت الحرائق قبل أن تتطور وتنتشر في أجزاء من الجبل المطل على مخطط السفياني بشارع الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مجهولون يُشعلون النار في مُخلّفات قرب منازل بمكة و"المدني" يتدخل
سبق

أشعَلَ مجهولون النار، مساء أمس، في مخلفات تَعَمّدت عمالة مخالفة رميها على قارعة شارع جبلي يربط بين مخطط السفياني 2 ووادي جليل بمكة المكرمة.

وأظهر الفيديو والصور التي وثّقها أحد السكان، اشتعال النيران في مخلفات ونفايات وأثاث تالف كان قد عَمِد مجهولون إلى رميها على قارعة الشارع الجبلي الذي يبلغ طوله قرابة 2 كلم، الرابط بين مخططات السفياني ووادي جليل، مرورًا بورش ومستودعات شارع الحج.

وجدد السكان مطالبهم بضرورة التصدي للعمالة التي تتعمد التخلص من المخلفات من أثاث ونحوه بالقرب من منازلهم وعلى قارعة الشارع، دون الاكتراث لما تسببه تلك المخلفات والحرائق من أضرار على البيئة وصحة السكان.

وطالَبَ السكان الجهات المختصة -وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة- بضرورة وضع حد لتلك التجاوزات، ومحاسبة مَن يقف خلف رمي النفايات؛ لضمان عدم تكرار ذلك.

وباشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الموقع، بعد تلقيها البلاغ على الفور؛ حيث أخمدت الحرائق قبل أن تتطور وتنتشر في أجزاء من الجبل المطل على مخطط السفياني بشارع الحج.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:55 AM

شاهد.. مجهولون يُشعلون النار في مُخلّفات قرب منازل بمكة و"المدني" يتدخل

فيما طالَبَ السكان بالتصدي للعمالة التي تتخلص من المخلفات في هذا الموقع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
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أشعَلَ مجهولون النار، مساء أمس، في مخلفات تَعَمّدت عمالة مخالفة رميها على قارعة شارع جبلي يربط بين مخطط السفياني 2 ووادي جليل بمكة المكرمة.

وأظهر الفيديو والصور التي وثّقها أحد السكان، اشتعال النيران في مخلفات ونفايات وأثاث تالف كان قد عَمِد مجهولون إلى رميها على قارعة الشارع الجبلي الذي يبلغ طوله قرابة 2 كلم، الرابط بين مخططات السفياني ووادي جليل، مرورًا بورش ومستودعات شارع الحج.

وجدد السكان مطالبهم بضرورة التصدي للعمالة التي تتعمد التخلص من المخلفات من أثاث ونحوه بالقرب من منازلهم وعلى قارعة الشارع، دون الاكتراث لما تسببه تلك المخلفات والحرائق من أضرار على البيئة وصحة السكان.

وطالَبَ السكان الجهات المختصة -وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة- بضرورة وضع حد لتلك التجاوزات، ومحاسبة مَن يقف خلف رمي النفايات؛ لضمان عدم تكرار ذلك.

وباشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الموقع، بعد تلقيها البلاغ على الفور؛ حيث أخمدت الحرائق قبل أن تتطور وتنتشر في أجزاء من الجبل المطل على مخطط السفياني بشارع الحج.

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