النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد "صحة نجران" يزور المعالم الأثرية والتاريخية بالمنطقة

شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة والأسواق الشعبية

زار وفد منسوبي ومنسوبات مستشفى الملك خالد بصحة نجران، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، والأسواق الشعبية، والمسار الزراعي، ومتنزه الملك فهد بمنطقة نجران؛ خلال رحلة سياحية.

وكان في استقبال الوفد الزائر، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجوّل الزوّار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرحٍ مفصّل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وزار وفد صحة نجران القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية، فيما شملت الزيارة المسار الزراعي ومتنزه الملك فهد بغابة سقام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفد "صحة نجران" يزور المعالم الأثرية والتاريخية بالمنطقة
سبق

زار وفد منسوبي ومنسوبات مستشفى الملك خالد بصحة نجران، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، والأسواق الشعبية، والمسار الزراعي، ومتنزه الملك فهد بمنطقة نجران؛ خلال رحلة سياحية.

وكان في استقبال الوفد الزائر، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجوّل الزوّار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرحٍ مفصّل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وزار وفد صحة نجران القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية، فيما شملت الزيارة المسار الزراعي ومتنزه الملك فهد بغابة سقام.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:22 AM

وفد "صحة نجران" يزور المعالم الأثرية والتاريخية بالمنطقة

شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة والأسواق الشعبية

A A A
بندر آل عوض - الرياض
0
67

زار وفد منسوبي ومنسوبات مستشفى الملك خالد بصحة نجران، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، والأسواق الشعبية، والمسار الزراعي، ومتنزه الملك فهد بمنطقة نجران؛ خلال رحلة سياحية.

وكان في استقبال الوفد الزائر، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجوّل الزوّار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرحٍ مفصّل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وزار وفد صحة نجران القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية، فيما شملت الزيارة المسار الزراعي ومتنزه الملك فهد بغابة سقام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,410
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,659
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,259
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,255

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة