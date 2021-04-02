أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.
وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.
اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً
أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.
وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.
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اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراًعبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-02
أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.
02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
02:04 PM
اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً
أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.
وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.
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