أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك. وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-02 أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.

وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442 02:04 PM

اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً





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أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.

وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.