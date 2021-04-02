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اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً

أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.
وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

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اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.
وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
02:04 PM

اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في رمضان.. من 10.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
8
22,054

أعلنت وزارة التعليم عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك.
وتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهراً.

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