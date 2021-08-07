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البطل "حامدي" يتعادل مع اللاعب الإيراني بمنافسات الكاراتيه

حقّق البطل السعودي طارق حامدي؛ نقطة تقرّبه من التأهل ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب تعادله مع اللاعب الإيراني ساجاد و ويستعد لنزاله الرابع أمام الكندي 'دانيال.

وكان قد خسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3' ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1".

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ و الأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البطل "حامدي" يتعادل مع اللاعب الإيراني بمنافسات الكاراتيه
سبق

حقّق البطل السعودي طارق حامدي؛ نقطة تقرّبه من التأهل ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب تعادله مع اللاعب الإيراني ساجاد و ويستعد لنزاله الرابع أمام الكندي 'دانيال.

وكان قد خسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3' ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1".

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ و الأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
01:11 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:01 PM

البطل "حامدي" يتعادل مع اللاعب الإيراني بمنافسات الكاراتيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,031

حقّق البطل السعودي طارق حامدي؛ نقطة تقرّبه من التأهل ضمن مبارياته في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب تعادله مع اللاعب الإيراني ساجاد و ويستعد لنزاله الرابع أمام الكندي 'دانيال.

وكان قد خسر حامدي؛ النزال الأوّل أمام الكرواتي إيفان بنتيجة '2 / 3' ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4 / 1".

ووضعت القرعة اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده؛ والكندي دانيال جيسينسكي؛ و الأمريكي براين آر؛ والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علماً بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبَي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوّجان بالذهبية والفضية.

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