رئيس "بلدية الحازمي" يهنئ القيادة وشعب المملكة بعيد الأضحى المبارك

رفع رئيس بلدية مركز الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، باسمه وباسم منسوبي بلدية الحازمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى أمير منطقة عسير، ولوزير الشؤون البلدية والقروية، ولأمين منطقة عسير -حفظهم الله-، وللشعب السعودي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1440هـ.

ورفع "القرني" نيابة عن جميع منسوبي بلدية الحازمي، أسمى آيات العرفان والامتنان لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، على ما يقومون به لحماية وطنهم، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلاً الله أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويسدد رميهم.

واختتم بتوجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير لرجال الأمن، ولجميع القطاعات الحكومية والجهات الأخرى، التي قدمت سبل الراحة لحج العام الحالي 1440هـ؛ داعيًا الله أن يحفظ على تلك البلاد الطاهرة أمنها، واستقرارها، ورغد عيشها، وأن يُديم عليها فضل وشرف خدمة ضيوف الرحمن في ظل قيادتنا الرشيدة.