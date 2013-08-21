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الأهلي يفوز على جدة بسداسية نظيفة ودياً

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على نظيره فريق جدة، بسداسية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل أهداف الأهلي كل من: هيثم عسيري (هدفان)، زيـاد الجهني، نوح الموسى، ريان حامد، وفراس الغامدي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد الربيعي، ريان حامد، "مناف أبو يابس، عبدالباسط هندي، هاني الصبياني، نوح الموسى، علي الأسمري، زياد الجهني، فراس الغامدي، حسن العلي، وهيثم عسيري.

ووقف مدرب الفريق الألباني "هاسي" على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم".

وتأتي المواجهة الودية في إطار تجهيز كافة عناصر الفريق استعداداً لمواجهة "ضمك" الأربعاء المقبـل، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


فيما أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم" تدريبات تقوية العضلات وتمارين رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يفوز على جدة بسداسية نظيفة ودياً
سبق

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على نظيره فريق جدة، بسداسية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل أهداف الأهلي كل من: هيثم عسيري (هدفان)، زيـاد الجهني، نوح الموسى، ريان حامد، وفراس الغامدي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد الربيعي، ريان حامد، "مناف أبو يابس، عبدالباسط هندي، هاني الصبياني، نوح الموسى، علي الأسمري، زياد الجهني، فراس الغامدي، حسن العلي، وهيثم عسيري.

ووقف مدرب الفريق الألباني "هاسي" على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم".

وتأتي المواجهة الودية في إطار تجهيز كافة عناصر الفريق استعداداً لمواجهة "ضمك" الأربعاء المقبـل، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


فيما أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم" تدريبات تقوية العضلات وتمارين رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
10:08 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:21 AM

الأهلي يفوز على جدة بسداسية نظيفة ودياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على نظيره فريق جدة، بسداسية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل أهداف الأهلي كل من: هيثم عسيري (هدفان)، زيـاد الجهني، نوح الموسى، ريان حامد، وفراس الغامدي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد الربيعي، ريان حامد، "مناف أبو يابس، عبدالباسط هندي، هاني الصبياني، نوح الموسى، علي الأسمري، زياد الجهني، فراس الغامدي، حسن العلي، وهيثم عسيري.

ووقف مدرب الفريق الألباني "هاسي" على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم".

وتأتي المواجهة الودية في إطار تجهيز كافة عناصر الفريق استعداداً لمواجهة "ضمك" الأربعاء المقبـل، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


فيما أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام "الحزم" تدريبات تقوية العضلات وتمارين رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي.

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