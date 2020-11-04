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لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري الثالث .. برئاسة "نافارو" بحضور 47 حكماً

أشاد بمستويات الحكام السعوديين وطالبهم بالشفافية

عقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري الثالث هذا الموسم برئاسة مدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو، وحضور 47 حكمًا.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الحالات والقرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه، أشاد مدير دائرة التحكيم بالمستويات التي قدمها الحكام خلال الجولات الماضية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم الصورة الحقيقية للحكم السعودي، وما اكتسبه من خبرات خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق في المباريات المقبلة، وموضحًا أن تعزيز مستوى الحكم السعودي وتصحيح الأمور بشكل دائم أمر أساسي في التطوير المستمر لمنظومة التحكيم.

وأضاف نافارو: "الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة في كل العالم. وهدفنا أن نواجه تلك الأخطاء بشفافية عالية، والعمل على تلافيها. وسيكون ذلك أمرًا حتميًّا لمنهجية العمل التحكيمي؛ فالهدف هو نجاح المنظومة التحكيمية في اتحاد الكرة".

وأكد السويسري أن اللجنة تعمل بشكل متواصل مع الأندية كافة، وتستمع لملاحظاتها، وتقوم بزيارتها بشكل دوري، وتبادل وجهات النظر فيما يخدم كرة القدم السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري الثالث .. برئاسة "نافارو" بحضور 47 حكماً
سبق

عقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري الثالث هذا الموسم برئاسة مدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو، وحضور 47 حكمًا.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الحالات والقرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه، أشاد مدير دائرة التحكيم بالمستويات التي قدمها الحكام خلال الجولات الماضية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم الصورة الحقيقية للحكم السعودي، وما اكتسبه من خبرات خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق في المباريات المقبلة، وموضحًا أن تعزيز مستوى الحكم السعودي وتصحيح الأمور بشكل دائم أمر أساسي في التطوير المستمر لمنظومة التحكيم.

وأضاف نافارو: "الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة في كل العالم. وهدفنا أن نواجه تلك الأخطاء بشفافية عالية، والعمل على تلافيها. وسيكون ذلك أمرًا حتميًّا لمنهجية العمل التحكيمي؛ فالهدف هو نجاح المنظومة التحكيمية في اتحاد الكرة".

وأكد السويسري أن اللجنة تعمل بشكل متواصل مع الأندية كافة، وتستمع لملاحظاتها، وتقوم بزيارتها بشكل دوري، وتبادل وجهات النظر فيما يخدم كرة القدم السعودية.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:30 PM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:57 PM

لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري الثالث .. برئاسة "نافارو" بحضور 47 حكماً

أشاد بمستويات الحكام السعوديين وطالبهم بالشفافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري الثالث هذا الموسم برئاسة مدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو، وحضور 47 حكمًا.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الحالات والقرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه، أشاد مدير دائرة التحكيم بالمستويات التي قدمها الحكام خلال الجولات الماضية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم الصورة الحقيقية للحكم السعودي، وما اكتسبه من خبرات خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق في المباريات المقبلة، وموضحًا أن تعزيز مستوى الحكم السعودي وتصحيح الأمور بشكل دائم أمر أساسي في التطوير المستمر لمنظومة التحكيم.

وأضاف نافارو: "الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة في كل العالم. وهدفنا أن نواجه تلك الأخطاء بشفافية عالية، والعمل على تلافيها. وسيكون ذلك أمرًا حتميًّا لمنهجية العمل التحكيمي؛ فالهدف هو نجاح المنظومة التحكيمية في اتحاد الكرة".

وأكد السويسري أن اللجنة تعمل بشكل متواصل مع الأندية كافة، وتستمع لملاحظاتها، وتقوم بزيارتها بشكل دوري، وتبادل وجهات النظر فيما يخدم كرة القدم السعودية.

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