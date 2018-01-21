نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الصحة العامة، خلال شهر ديسمبر من 2021، أكثر من 3000 جولة لرصد السلوك والمخالفات. ونفذت إدارة الصحة العامة 3388 جولة لرصد المخالفات، و56 جولة لمكافحة العدوى، و31 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية، و20 جولة للحماية من الإشعاع، و9 جولات لصحة البيئة، و6 أمراض معدية، و7 جولات للصحة المدرسية، و5 جولات على المنافذ، و12 جولة لمكافحة التدخين. كما تلقت إدارة الصحة العامة 36 بلاغًا لتسمم كيميائي، وبلاغًا لتسمم غذائي. يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

"صحة حائل" تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الصحة العامة، خلال شهر ديسمبر من 2021، أكثر من 3000 جولة لرصد السلوك والمخالفات.



ونفذت إدارة الصحة العامة 3388 جولة لرصد المخالفات، و56 جولة لمكافحة العدوى، و31 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية، و20 جولة للحماية من الإشعاع، و9 جولات لصحة البيئة، و6 أمراض معدية، و7 جولات للصحة المدرسية، و5 جولات على المنافذ، و12 جولة لمكافحة التدخين.



كما تلقت إدارة الصحة العامة 36 بلاغًا لتسمم كيميائي، وبلاغًا لتسمم غذائي.



يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 04:52 PM

"صحة حائل" تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات خلال شهر ديسمبر من 2021.. وتلقت 36 بلاغًا لتسمم كيميائي





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نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الصحة العامة، خلال شهر ديسمبر من 2021، أكثر من 3000 جولة لرصد السلوك والمخالفات.



ونفذت إدارة الصحة العامة 3388 جولة لرصد المخالفات، و56 جولة لمكافحة العدوى، و31 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية، و20 جولة للحماية من الإشعاع، و9 جولات لصحة البيئة، و6 أمراض معدية، و7 جولات للصحة المدرسية، و5 جولات على المنافذ، و12 جولة لمكافحة التدخين.



كما تلقت إدارة الصحة العامة 36 بلاغًا لتسمم كيميائي، وبلاغًا لتسمم غذائي.



يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.