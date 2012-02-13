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مشروعات تنموية بـ"الكامل" تتجاوز قيمتها 99 مليون ريال يدشنها أمير مكة المكرمة

الأهالي يطالبون بتوفير الإنترنت و"أبشر" وفتح تخصص بـ"جدة" يخدم سوق العمل

رحب محافظ الكامل طراد الشريف باستئناف زيارات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمحافظات المنطقة ابتداءً من غدٍ الأحد ومنها محافظة الكامل لتلمس احتياجات المحافظات عن قرب وتفقد المشروعات.

ويتوقع أن يتم تدشين مشروع البنية التحتية لوزارة الإسكان والمتمثل في إنجاز البنية التحتية لإسكان بحرة العويصد بالمحافظة، بمبلغ إجمالي قدره 93.388.721 مليون ريال، ومشروعات تابعة لبلدية محافظة الكامل وهي تأهيل الشوارع الداخلية للمحافظة وصيانة أعمدة الإنارة وصيانة الشوارع الداخلية بالمحافظة وقراها وصيانة الممرات والحدائق بمخطط البحرة وصيانة المدخل للمحافظة وصيانة وتأهيل ميدان البحرة وصيانة الحدائق والنوافير بالمحافظة، وكلفت هذه المشروعات أكثر من ستة ملايين ريال.

وطالب أهالي محافظة الكامل بالعمل على ازدواجية طريق (الكامل - عسفان) وفتح تخصصات يحتاج إليها سوق العمل بجامعة جدة فرع الكامل وإيصال خدمة الإنترنت (الألياف البصرية) للمنازل، وتوفير جهاز الخدمة الذاتية ابشر بالمحافظة.

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مشروعات تنموية بـ"الكامل" تتجاوز قيمتها 99 مليون ريال يدشنها أمير مكة المكرمة
سبق

رحب محافظ الكامل طراد الشريف باستئناف زيارات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمحافظات المنطقة ابتداءً من غدٍ الأحد ومنها محافظة الكامل لتلمس احتياجات المحافظات عن قرب وتفقد المشروعات.

ويتوقع أن يتم تدشين مشروع البنية التحتية لوزارة الإسكان والمتمثل في إنجاز البنية التحتية لإسكان بحرة العويصد بالمحافظة، بمبلغ إجمالي قدره 93.388.721 مليون ريال، ومشروعات تابعة لبلدية محافظة الكامل وهي تأهيل الشوارع الداخلية للمحافظة وصيانة أعمدة الإنارة وصيانة الشوارع الداخلية بالمحافظة وقراها وصيانة الممرات والحدائق بمخطط البحرة وصيانة المدخل للمحافظة وصيانة وتأهيل ميدان البحرة وصيانة الحدائق والنوافير بالمحافظة، وكلفت هذه المشروعات أكثر من ستة ملايين ريال.

وطالب أهالي محافظة الكامل بالعمل على ازدواجية طريق (الكامل - عسفان) وفتح تخصصات يحتاج إليها سوق العمل بجامعة جدة فرع الكامل وإيصال خدمة الإنترنت (الألياف البصرية) للمنازل، وتوفير جهاز الخدمة الذاتية ابشر بالمحافظة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
11:32 PM

مشروعات تنموية بـ"الكامل" تتجاوز قيمتها 99 مليون ريال يدشنها أمير مكة المكرمة

الأهالي يطالبون بتوفير الإنترنت و"أبشر" وفتح تخصص بـ"جدة" يخدم سوق العمل

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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رحب محافظ الكامل طراد الشريف باستئناف زيارات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمحافظات المنطقة ابتداءً من غدٍ الأحد ومنها محافظة الكامل لتلمس احتياجات المحافظات عن قرب وتفقد المشروعات.

ويتوقع أن يتم تدشين مشروع البنية التحتية لوزارة الإسكان والمتمثل في إنجاز البنية التحتية لإسكان بحرة العويصد بالمحافظة، بمبلغ إجمالي قدره 93.388.721 مليون ريال، ومشروعات تابعة لبلدية محافظة الكامل وهي تأهيل الشوارع الداخلية للمحافظة وصيانة أعمدة الإنارة وصيانة الشوارع الداخلية بالمحافظة وقراها وصيانة الممرات والحدائق بمخطط البحرة وصيانة المدخل للمحافظة وصيانة وتأهيل ميدان البحرة وصيانة الحدائق والنوافير بالمحافظة، وكلفت هذه المشروعات أكثر من ستة ملايين ريال.

وطالب أهالي محافظة الكامل بالعمل على ازدواجية طريق (الكامل - عسفان) وفتح تخصصات يحتاج إليها سوق العمل بجامعة جدة فرع الكامل وإيصال خدمة الإنترنت (الألياف البصرية) للمنازل، وتوفير جهاز الخدمة الذاتية ابشر بالمحافظة.

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