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السعودي "عيسى الدوسري" يسعى للقبه الثالث في رالي حائل الدولي 2021

يشارك قائد فريق ED السعودي للسباقات عيسى الدوسري في رالي حائل الدولي - الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" - الذي تنطلق مراحله بعد غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.
ويدخل الدوسري الحاصل على لقبين سابقين للرالي في نسختي 2018 و2019، بمساعدة ملاحه الإماراتي علي عبيد على متن سيارتهما ـ نيسان نافارا ـ مُجهّزة بمحرك V8 بإشراف فريق ريد لايند موتور سبورت الجنوب أفريقي فئة (T1.N)، من خلال رالي حائل ويأمل في تحقيق نتيجة توازي نتائجه في السنوات الأخيرة التي كان أبرزها المركز الأول خليجيًا في رالي أبو ظبي "جولة بطولة العالم للراليات 2019".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودي "عيسى الدوسري" يسعى للقبه الثالث في رالي حائل الدولي 2021
سبق

يشارك قائد فريق ED السعودي للسباقات عيسى الدوسري في رالي حائل الدولي - الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" - الذي تنطلق مراحله بعد غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.
ويدخل الدوسري الحاصل على لقبين سابقين للرالي في نسختي 2018 و2019، بمساعدة ملاحه الإماراتي علي عبيد على متن سيارتهما ـ نيسان نافارا ـ مُجهّزة بمحرك V8 بإشراف فريق ريد لايند موتور سبورت الجنوب أفريقي فئة (T1.N)، من خلال رالي حائل ويأمل في تحقيق نتيجة توازي نتائجه في السنوات الأخيرة التي كان أبرزها المركز الأول خليجيًا في رالي أبو ظبي "جولة بطولة العالم للراليات 2019".

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
07:07 PM

السعودي "عيسى الدوسري" يسعى للقبه الثالث في رالي حائل الدولي 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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يشارك قائد فريق ED السعودي للسباقات عيسى الدوسري في رالي حائل الدولي - الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" - الذي تنطلق مراحله بعد غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.
ويدخل الدوسري الحاصل على لقبين سابقين للرالي في نسختي 2018 و2019، بمساعدة ملاحه الإماراتي علي عبيد على متن سيارتهما ـ نيسان نافارا ـ مُجهّزة بمحرك V8 بإشراف فريق ريد لايند موتور سبورت الجنوب أفريقي فئة (T1.N)، من خلال رالي حائل ويأمل في تحقيق نتيجة توازي نتائجه في السنوات الأخيرة التي كان أبرزها المركز الأول خليجيًا في رالي أبو ظبي "جولة بطولة العالم للراليات 2019".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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