السعودي "عيسى الدوسري" يسعى للقبه الثالث في رالي حائل الدولي 2021

يشارك قائد فريق ED السعودي للسباقات عيسى الدوسري في رالي حائل الدولي - الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" - الذي تنطلق مراحله بعد غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

ويدخل الدوسري الحاصل على لقبين سابقين للرالي في نسختي 2018 و2019، بمساعدة ملاحه الإماراتي علي عبيد على متن سيارتهما ـ نيسان نافارا ـ مُجهّزة بمحرك V8 بإشراف فريق ريد لايند موتور سبورت الجنوب أفريقي فئة (T1.N)، من خلال رالي حائل ويأمل في تحقيق نتيجة توازي نتائجه في السنوات الأخيرة التي كان أبرزها المركز الأول خليجيًا في رالي أبو ظبي "جولة بطولة العالم للراليات 2019".