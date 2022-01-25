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استشاري قلب يحذِّر من تناول هذه الأطعمة مع الأسبرين: تزيد من سيولة الدم

مثل الزنجبيل بأكثر من جرامين يوميًّا والجنكة ‏والجنسنج والقسط الهندي

حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من تناوُل بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وأشار "النمر" إلى أنه مَن يأخذ الأسبرين يجب أن يكون حذرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل: زنجبيل أكثر من جرامَيْن يوميًّا، والجنكة، ‏والجنسنج، والقسط الهندي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري قلب يحذِّر من تناول هذه الأطعمة مع الأسبرين: تزيد من سيولة الدم
سبق

حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من تناوُل بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وأشار "النمر" إلى أنه مَن يأخذ الأسبرين يجب أن يكون حذرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل: زنجبيل أكثر من جرامَيْن يوميًّا، والجنكة، ‏والجنسنج، والقسط الهندي.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:27 PM

استشاري قلب يحذِّر من تناول هذه الأطعمة مع الأسبرين: تزيد من سيولة الدم

مثل الزنجبيل بأكثر من جرامين يوميًّا والجنكة ‏والجنسنج والقسط الهندي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
6,965

حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من تناوُل بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وأشار "النمر" إلى أنه مَن يأخذ الأسبرين يجب أن يكون حذرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل: زنجبيل أكثر من جرامَيْن يوميًّا، والجنكة، ‏والجنسنج، والقسط الهندي.

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