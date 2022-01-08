نساء قرية فلسطينية يتبرعن بـ 41 خاتماً ذهبياً لتوسيع مسجد

لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة.. واقعة أثارت الإعجاب

نجح أهالي قرية مراح رباح في بيت لحم بفلسطين الذين لا يتجاوز عددهم ألفي شخص، في جمع أكثر من نصف مليون شيقل خلال ساعات من أجل إعمار مسجد القرية.

وانتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات على صفحات السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الذهب والنقود التي تم التبرع بها؛ ما أثار الإعجاب والثناء.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قال القائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء "مراح رباح" تبرعن بـ 41 خاتم ذهب لتوسيع "مسجد الأتقياء" في البلدة.