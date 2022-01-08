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نساء قرية فلسطينية يتبرعن بـ 41 خاتماً ذهبياً لتوسيع مسجد

لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة.. واقعة أثارت الإعجاب

نجح أهالي قرية مراح رباح في بيت لحم بفلسطين الذين لا يتجاوز عددهم ألفي شخص، في جمع أكثر من نصف مليون شيقل خلال ساعات من أجل إعمار مسجد القرية.

وانتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات على صفحات السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الذهب والنقود التي تم التبرع بها؛ ما أثار الإعجاب والثناء.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قال القائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء "مراح رباح" تبرعن بـ 41 خاتم ذهب لتوسيع "مسجد الأتقياء" في البلدة.

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نساء قرية فلسطينية يتبرعن بـ 41 خاتماً ذهبياً لتوسيع مسجد
سبق

نجح أهالي قرية مراح رباح في بيت لحم بفلسطين الذين لا يتجاوز عددهم ألفي شخص، في جمع أكثر من نصف مليون شيقل خلال ساعات من أجل إعمار مسجد القرية.

وانتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات على صفحات السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الذهب والنقود التي تم التبرع بها؛ ما أثار الإعجاب والثناء.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قال القائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء "مراح رباح" تبرعن بـ 41 خاتم ذهب لتوسيع "مسجد الأتقياء" في البلدة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:55 AM

نساء قرية فلسطينية يتبرعن بـ 41 خاتماً ذهبياً لتوسيع مسجد

لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة.. واقعة أثارت الإعجاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح أهالي قرية مراح رباح في بيت لحم بفلسطين الذين لا يتجاوز عددهم ألفي شخص، في جمع أكثر من نصف مليون شيقل خلال ساعات من أجل إعمار مسجد القرية.

وانتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات على صفحات السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الذهب والنقود التي تم التبرع بها؛ ما أثار الإعجاب والثناء.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، قال القائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء "مراح رباح" تبرعن بـ 41 خاتم ذهب لتوسيع "مسجد الأتقياء" في البلدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,323
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,314
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,717
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,626

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