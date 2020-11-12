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التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام تبثّ رسائل توعوية لكافة أنحاء العالم

لإيصال الرسالة السامية عبر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمالها الدعوية والإرشادية والتوجيهية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين عبر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية عن بعد.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد المسعودي، أن ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي، وحرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

وأوضح أن إدارة التوجيه والإرشاد تعمل على إقامة المحاضرات عن بعد في توعية وإرشاد المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وذلك في مختلف المسائل الشرعية؛ ومن ضمن هذه المحاضرات محاضرة بعنوان "ما يكثر السؤال عنه من أحكام العمرة"، التي ألقاها الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان المدرس بالمسجد الحرام، كما قامت الإدارة بتهيئة المواقع التابعة لإجابة السائلين وتعقيمها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في تلك المواقع داخل المسجد الحرام.

وأشار إلى أن مجموعة من المؤهلين علميّاً وشرعيّاً في وحدة المحتوى والمعلومات يقومون بمراجعة وتدقيق المحتويات التوعوية والإرشادية قبل نشرها عبر شاشات المسجد الحرام.

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التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام تبثّ رسائل توعوية لكافة أنحاء العالم
سبق

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمالها الدعوية والإرشادية والتوجيهية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين عبر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية عن بعد.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد المسعودي، أن ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي، وحرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

وأوضح أن إدارة التوجيه والإرشاد تعمل على إقامة المحاضرات عن بعد في توعية وإرشاد المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وذلك في مختلف المسائل الشرعية؛ ومن ضمن هذه المحاضرات محاضرة بعنوان "ما يكثر السؤال عنه من أحكام العمرة"، التي ألقاها الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان المدرس بالمسجد الحرام، كما قامت الإدارة بتهيئة المواقع التابعة لإجابة السائلين وتعقيمها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في تلك المواقع داخل المسجد الحرام.

وأشار إلى أن مجموعة من المؤهلين علميّاً وشرعيّاً في وحدة المحتوى والمعلومات يقومون بمراجعة وتدقيق المحتويات التوعوية والإرشادية قبل نشرها عبر شاشات المسجد الحرام.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:34 PM

التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام تبثّ رسائل توعوية لكافة أنحاء العالم

لإيصال الرسالة السامية عبر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمالها الدعوية والإرشادية والتوجيهية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين عبر الدروس والمحاضرات والدورات العلمية عن بعد.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد المسعودي، أن ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي، وحرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

وأوضح أن إدارة التوجيه والإرشاد تعمل على إقامة المحاضرات عن بعد في توعية وإرشاد المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وذلك في مختلف المسائل الشرعية؛ ومن ضمن هذه المحاضرات محاضرة بعنوان "ما يكثر السؤال عنه من أحكام العمرة"، التي ألقاها الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان المدرس بالمسجد الحرام، كما قامت الإدارة بتهيئة المواقع التابعة لإجابة السائلين وتعقيمها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في تلك المواقع داخل المسجد الحرام.

وأشار إلى أن مجموعة من المؤهلين علميّاً وشرعيّاً في وحدة المحتوى والمعلومات يقومون بمراجعة وتدقيق المحتويات التوعوية والإرشادية قبل نشرها عبر شاشات المسجد الحرام.

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