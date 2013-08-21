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منافسة قوية في المزاد الدولي للصقور للظفر بصقر الـ64 ألف ريال

استمرت المزايدة قرابة نصف ساعة

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض أمس الجمعة، منافسة قوية ومثيرة على الصقر الأخير وهو من نوع "جير شاهين" من مزرعة "فوكس" الإنجليزية، حيث استمرت المزايدة قرابة نصف ساعة، ليتم بيعه بمبلغ 64 ألف ريال، فيما بيع الصقر الأول من مزرعة "كويكسال" الإسبانية بمبلغ 15 ألف ريال.

وأوضح الصقار محمد علي المري أنه كان مصراً على الظفر بهذا الصقر لما يتميز به من مواصفات ومميزات نادرة، إلى جانب أنه من مزرعة عريقة ومعروفة، مؤكداً أنه سيشارك به في مسابقة (الملواح) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته المقبلة.

وكشف المري أن هذا أول صقر يظفر به من المزاد، وسيكون حاضراً بقوة خلال الأيام المقبلة، مقدماً شكره لنادي الصقور السعودي على التنظيم الرائع والخدمة الكبيرة، التي قدمها للصقارة من خلال هذا المزاد باستقطاب أفضل المزارع العالمية.

ويفتح المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور أبوابه أمام الجمهور يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، فيما يمتد ساعةً إضافيةً خلال أيام نهاية الأسبوع، ليغلق أبوابه في الحادية عشرة مساءً، ويولي نادي الصقور السعودي اهتماماً خاصاً بالإجراءات الاحترازية، حيث يتم التأكد من الحالة الصحية لرواد المزاد عبر تطبيق توكلنا، مع قياس درجة الحرارة، والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منافسة قوية في المزاد الدولي للصقور للظفر بصقر الـ64 ألف ريال
سبق

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض أمس الجمعة، منافسة قوية ومثيرة على الصقر الأخير وهو من نوع "جير شاهين" من مزرعة "فوكس" الإنجليزية، حيث استمرت المزايدة قرابة نصف ساعة، ليتم بيعه بمبلغ 64 ألف ريال، فيما بيع الصقر الأول من مزرعة "كويكسال" الإسبانية بمبلغ 15 ألف ريال.

وأوضح الصقار محمد علي المري أنه كان مصراً على الظفر بهذا الصقر لما يتميز به من مواصفات ومميزات نادرة، إلى جانب أنه من مزرعة عريقة ومعروفة، مؤكداً أنه سيشارك به في مسابقة (الملواح) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته المقبلة.

وكشف المري أن هذا أول صقر يظفر به من المزاد، وسيكون حاضراً بقوة خلال الأيام المقبلة، مقدماً شكره لنادي الصقور السعودي على التنظيم الرائع والخدمة الكبيرة، التي قدمها للصقارة من خلال هذا المزاد باستقطاب أفضل المزارع العالمية.

ويفتح المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور أبوابه أمام الجمهور يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، فيما يمتد ساعةً إضافيةً خلال أيام نهاية الأسبوع، ليغلق أبوابه في الحادية عشرة مساءً، ويولي نادي الصقور السعودي اهتماماً خاصاً بالإجراءات الاحترازية، حيث يتم التأكد من الحالة الصحية لرواد المزاد عبر تطبيق توكلنا، مع قياس درجة الحرارة، والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
11:58 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:21 AM

منافسة قوية في المزاد الدولي للصقور للظفر بصقر الـ64 ألف ريال

استمرت المزايدة قرابة نصف ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض أمس الجمعة، منافسة قوية ومثيرة على الصقر الأخير وهو من نوع "جير شاهين" من مزرعة "فوكس" الإنجليزية، حيث استمرت المزايدة قرابة نصف ساعة، ليتم بيعه بمبلغ 64 ألف ريال، فيما بيع الصقر الأول من مزرعة "كويكسال" الإسبانية بمبلغ 15 ألف ريال.

وأوضح الصقار محمد علي المري أنه كان مصراً على الظفر بهذا الصقر لما يتميز به من مواصفات ومميزات نادرة، إلى جانب أنه من مزرعة عريقة ومعروفة، مؤكداً أنه سيشارك به في مسابقة (الملواح) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته المقبلة.

وكشف المري أن هذا أول صقر يظفر به من المزاد، وسيكون حاضراً بقوة خلال الأيام المقبلة، مقدماً شكره لنادي الصقور السعودي على التنظيم الرائع والخدمة الكبيرة، التي قدمها للصقارة من خلال هذا المزاد باستقطاب أفضل المزارع العالمية.

ويفتح المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور أبوابه أمام الجمهور يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، فيما يمتد ساعةً إضافيةً خلال أيام نهاية الأسبوع، ليغلق أبوابه في الحادية عشرة مساءً، ويولي نادي الصقور السعودي اهتماماً خاصاً بالإجراءات الاحترازية، حيث يتم التأكد من الحالة الصحية لرواد المزاد عبر تطبيق توكلنا، مع قياس درجة الحرارة، والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد.

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