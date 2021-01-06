النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين ترحب بـ" إعلان العلا" وتشيد بنجاح القمة الخليجية

أكدت دعمها لجهود مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن

رحبت الصين اليوم بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة (العُلا) .

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان لها، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها المتمثلة بالتوقيع على إعلان (قمة العلا)، مؤكدةً دعمها لجهود مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن بما يُسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصين ترحب بـ" إعلان العلا" وتشيد بنجاح القمة الخليجية
سبق

رحبت الصين اليوم بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة (العُلا) .

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان لها، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها المتمثلة بالتوقيع على إعلان (قمة العلا)، مؤكدةً دعمها لجهود مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن بما يُسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:12 PM

الصين ترحب بـ" إعلان العلا" وتشيد بنجاح القمة الخليجية

أكدت دعمها لجهود مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,271

رحبت الصين اليوم بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة (العُلا) .

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان لها، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها المتمثلة بالتوقيع على إعلان (قمة العلا)، مؤكدةً دعمها لجهود مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن بما يُسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,172
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,645

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة