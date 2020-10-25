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"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"العمري": تشكيل لجان فرعية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس والمعلمين

أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بأن تعليم منطقة تبوك جاهز لتنفيذ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بعد.

وأعلنت وزارة التعليم عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي اشتملت على اعادة توزيع درجات أعمال السنة ودرجة الاختبار النهائي.

وجاء إعلان الاختبارات عن بُعد استناداً إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

ووجّه مدير التعليم كل الإدارات التعليمية المعنية بتشكيل لجان فرعية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس والمعلمين والمعلمات في تنفيذ الاختبارات عن بعد والتعريف بها للمجتمع التعليمي بشكل كامل، وإثرائهم بالمواد التعريفية التي تشرح آلية تنفيذ الاختبارات عن بعد، وتكليف إدارة الإشراف التربوي بمتابعة تنفيذ الاختبارات عن بعد في موعدها، وتقويم الطلاب في الاختبارات الفترية ورصدها.

ونوه "العُمري" بأن مدارس المنطقة مستمرة في تنفيذ الاختبارات القصيرة والفترية على مدار الفصل الدراسي والذي سيختتم أعماله بالاختبار النهائي عن بعد وفق التنظيم الجديد. موضحاً أن الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمهم خارج منصة "مدرستي" عن طريق قنوات "عين" التعليمية ويواجهون صعوبة في أداء الاختبارات عن بعد سيكون لهم آلية للاختبار تناسب ظروفهم وفق توجيهات الوزارة.

تعليم تبوك الإدارة العامة للتعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد
سبق

أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بأن تعليم منطقة تبوك جاهز لتنفيذ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بعد.

وأعلنت وزارة التعليم عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي اشتملت على اعادة توزيع درجات أعمال السنة ودرجة الاختبار النهائي.

وجاء إعلان الاختبارات عن بُعد استناداً إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

ووجّه مدير التعليم كل الإدارات التعليمية المعنية بتشكيل لجان فرعية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس والمعلمين والمعلمات في تنفيذ الاختبارات عن بعد والتعريف بها للمجتمع التعليمي بشكل كامل، وإثرائهم بالمواد التعريفية التي تشرح آلية تنفيذ الاختبارات عن بعد، وتكليف إدارة الإشراف التربوي بمتابعة تنفيذ الاختبارات عن بعد في موعدها، وتقويم الطلاب في الاختبارات الفترية ورصدها.

ونوه "العُمري" بأن مدارس المنطقة مستمرة في تنفيذ الاختبارات القصيرة والفترية على مدار الفصل الدراسي والذي سيختتم أعماله بالاختبار النهائي عن بعد وفق التنظيم الجديد. موضحاً أن الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمهم خارج منصة "مدرستي" عن طريق قنوات "عين" التعليمية ويواجهون صعوبة في أداء الاختبارات عن بعد سيكون لهم آلية للاختبار تناسب ظروفهم وفق توجيهات الوزارة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
02:50 PM

"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد

"العمري": تشكيل لجان فرعية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس والمعلمين

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نواف الغضوري - تبوك
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أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بأن تعليم منطقة تبوك جاهز لتنفيذ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بعد.

وأعلنت وزارة التعليم عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي اشتملت على اعادة توزيع درجات أعمال السنة ودرجة الاختبار النهائي.

وجاء إعلان الاختبارات عن بُعد استناداً إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

ووجّه مدير التعليم كل الإدارات التعليمية المعنية بتشكيل لجان فرعية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس والمعلمين والمعلمات في تنفيذ الاختبارات عن بعد والتعريف بها للمجتمع التعليمي بشكل كامل، وإثرائهم بالمواد التعريفية التي تشرح آلية تنفيذ الاختبارات عن بعد، وتكليف إدارة الإشراف التربوي بمتابعة تنفيذ الاختبارات عن بعد في موعدها، وتقويم الطلاب في الاختبارات الفترية ورصدها.

ونوه "العُمري" بأن مدارس المنطقة مستمرة في تنفيذ الاختبارات القصيرة والفترية على مدار الفصل الدراسي والذي سيختتم أعماله بالاختبار النهائي عن بعد وفق التنظيم الجديد. موضحاً أن الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمهم خارج منصة "مدرستي" عن طريق قنوات "عين" التعليمية ويواجهون صعوبة في أداء الاختبارات عن بعد سيكون لهم آلية للاختبار تناسب ظروفهم وفق توجيهات الوزارة.

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