الأخضر السعودي يواجه مصر وديًا .. على ملعب نادي المقاولون العرب

تحضيرًا لكأس آسيا ..عند السادسة مساءً

يدشن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، أولى مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي في مصر، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب مصر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر (السادسة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي المقاولون العرب.

ميدانيًا، أدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران تكتيكي، أعقبه تمارين ترفيهية، لتختتم الحصة بمران سرعات ردة الفعل.