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الطالب "تركي الهروبي" من أعالي جبال "منجد": حلمي أن أصبح درعًا للوطن

لاقت صورته تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

عبّر الطالب تركي الهروبي، بالصف الخامس الابتدائي والذي تم تداول صورته في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو يظهر بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول من أعالي جبال "منجد" عن اشتياقه للدراسة مع زملائه ومعلميه في المدرسة، مشيرًا إلى أنه يفضّل مادة لغتي، وأن حلمه أن يصبح درعًا يذود عن حياض الوطن.

وقال الطالب "الهروبي" الذي كان يتحدث بتلقائية وعفوية لنشرة النهار على قناة "الإخبارية" عبر" سكايب"، موجهًا حديثه لمعلميه وزملائه في المدرسة: "اشتقت لكم"، وقدم شكره لعبارات الثناء والتقدير التي أحاطت بصورته التي التقطها له خاله المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي، وحظيت بإعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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الطالب "تركي الهروبي" من أعالي جبال "منجد": حلمي أن أصبح درعًا للوطن
سبق

عبّر الطالب تركي الهروبي، بالصف الخامس الابتدائي والذي تم تداول صورته في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو يظهر بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول من أعالي جبال "منجد" عن اشتياقه للدراسة مع زملائه ومعلميه في المدرسة، مشيرًا إلى أنه يفضّل مادة لغتي، وأن حلمه أن يصبح درعًا يذود عن حياض الوطن.

وقال الطالب "الهروبي" الذي كان يتحدث بتلقائية وعفوية لنشرة النهار على قناة "الإخبارية" عبر" سكايب"، موجهًا حديثه لمعلميه وزملائه في المدرسة: "اشتقت لكم"، وقدم شكره لعبارات الثناء والتقدير التي أحاطت بصورته التي التقطها له خاله المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي، وحظيت بإعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:26 PM

الطالب "تركي الهروبي" من أعالي جبال "منجد": حلمي أن أصبح درعًا للوطن

لاقت صورته تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,199

عبّر الطالب تركي الهروبي، بالصف الخامس الابتدائي والذي تم تداول صورته في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو يظهر بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول من أعالي جبال "منجد" عن اشتياقه للدراسة مع زملائه ومعلميه في المدرسة، مشيرًا إلى أنه يفضّل مادة لغتي، وأن حلمه أن يصبح درعًا يذود عن حياض الوطن.

وقال الطالب "الهروبي" الذي كان يتحدث بتلقائية وعفوية لنشرة النهار على قناة "الإخبارية" عبر" سكايب"، موجهًا حديثه لمعلميه وزملائه في المدرسة: "اشتقت لكم"، وقدم شكره لعبارات الثناء والتقدير التي أحاطت بصورته التي التقطها له خاله المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي، وحظيت بإعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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