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"طاشكندي" يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز ‏3 × 3

بمشاركة 12 ناديًا.. بعد تجاوز أحد

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة ‏3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.

وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة ‏3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.

وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف - إبراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"طاشكندي" يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز ‏3 × 3
سبق

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة ‏3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.

وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة ‏3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.

وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف - إبراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
06:01 PM

"طاشكندي" يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز ‏3 × 3

بمشاركة 12 ناديًا.. بعد تجاوز أحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة ‏3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.

وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة ‏3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.

وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف - إبراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.

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