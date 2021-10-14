"طاشكندي" يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز ‏3 × 3

بمشاركة 12 ناديًا.. بعد تجاوز أحد

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة ‏3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.

وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة ‏3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.

وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف - إبراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.