"طاشكندي" يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز 3 × 3
بمشاركة 12 ناديًا.. بعد تجاوز أحد
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة 3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.
وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.
وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف - إبراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.
"طاشكندي" يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز 3 × 3
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-14
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة 3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.
وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.
وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف - إبراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
06:01 PM
"طاشكندي" يُتوج الهلال ببطولة الدوري الممتاز 3 × 3
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال ببطولة 3x3 التي اختتمت أمس في الرياض بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أحد بنتيجة 21-14.
وشارك في البطولة 12 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، وشهدت منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.
وأقيمت على هامش البطولة مباراة جمعت نجوم كرة السلة السعودية، شارك بها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين؛ وهم: محسن خلف - إبراهيم البصيص - فهد الحجيري - يسار مختار.