بالصور.. الليتواني "زالا" يحقق المفاجأة ويتفوق على الفرنسي "ستيفان" من جدة إلى الوجه

في افتتاح المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2020

في افتتاح المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 الذي انطلق اليوم من جدة، حقق الليتواني فايدوتاس زالا سائق “ميني كوبر” المفاجأة وتفوق في المرحلة الأولى بين مدينة جدة والوجه، على الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل "ميني" بفارق دقيقتين و14 ثانية، والإسباني كارلوس ساينز "ميني" بفارق دقيقتين و50 ثانية.

وحلت سيارة “تويوتا” للقطري ناصر العطية الباحث عن لقبه الرابع في دكار، بفارق خمس دقائق و33 ثانية عن المتصدر.

وجاء بطل العالم السابق للفورمولا واحد، الشهير الإسباني فرناندو ألونسو، في المركز الحادي عشر في مشاركته الأولى في الرالي، وحيث يبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي بأن يصبح أول بطل عالم سابق للفئة الأولى، يفوز بالسباق الصحراوي الأشهر عالمياً

