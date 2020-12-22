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مُجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عن لقاح فيروس كورونا

نشرت صفحة مزورة، انتحلت اسم وشعار "سبق"، خلال الساعات الماضية، خبرًا غير صحيح عن عن لقاح فيروس كورونا.

وعَمِد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله الحمد- يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

‏ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

‏كما دعا إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

من جهتها تؤكد "سبق" مجددًا أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

صحيفة سبق الإلكترونية انتحال شعار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مُجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عن لقاح فيروس كورونا
سبق

نشرت صفحة مزورة، انتحلت اسم وشعار "سبق"، خلال الساعات الماضية، خبرًا غير صحيح عن عن لقاح فيروس كورونا.

وعَمِد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله الحمد- يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

‏ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

‏كما دعا إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

من جهتها تؤكد "سبق" مجددًا أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:39 AM

مُجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عن لقاح فيروس كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نشرت صفحة مزورة، انتحلت اسم وشعار "سبق"، خلال الساعات الماضية، خبرًا غير صحيح عن عن لقاح فيروس كورونا.

وعَمِد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع من أخذوا لقاح كورونا -ولله الحمد- يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح.

‏ودعا الجميع للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

‏كما دعا إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

من جهتها تؤكد "سبق" مجددًا أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

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