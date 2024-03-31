بـ"جامع الزيتونة" و"المدينة العتيقة".. الملك سلمان في تونس قبل 20 عاماً "صور"

زيارة استغرقت 10 أيام استقبله حينها وزيرا الداخلية والخارجية ورئيس مجلس النواب

تزامناً مع الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس، تنشر "سبق" مجموعة من الصور عمرها 20 عاماً، ترصد زيارة سابقة لخادم الحرمين إلى تونس عندما كان -حفظه الله- حينها أميراً لمنطقة الرياض.

وقام خادم الحرمين الشريفين بزيارة إلى تونس عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، وذلك في 4/ 7/ 1999، استغرقت عشرة أيام؛ حيث قام باستقباله في ذلك الوقت وزير الداخلية التونسي علي الشاوش؛ وقام بزيارة مقر مجلس النواب التونسي، واستقبله سعيد بن مصطفى وزير الخارجية التونسي ورئيس مجلس النواب فؤاد المبزع.

كما قام بزيارة إلى مقر بلدية شيخ مدينة تونس، واستقبله علي محمد بوليمان رئيس بلدية شيخ مدينة تونس، كما قام بزيارة أسواق مدينة تونس العتيقة وجامع الزيتونة والصلاة فيه برفقة رئيس بلدية شيخ مدينة تونس.