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"الصحة": تسجيل 286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 448 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تسجل 24318 إصابة جديدة و461 حالة وفاة بكورونا

الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 2039926 إصابة والضحايا 35311

سجلت روسيا اليوم 24318 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و461 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه الأرقام إلى 2039926 إصابة، و35311 وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 24318 إصابة جديدة و461 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت روسيا اليوم 24318 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و461 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه الأرقام إلى 2039926 إصابة، و35311 وفاة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
03:44 PM

روسيا تسجل 24318 إصابة جديدة و461 حالة وفاة بكورونا

الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 2039926 إصابة والضحايا 35311

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا اليوم 24318 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و461 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه الأرقام إلى 2039926 إصابة، و35311 وفاة.

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