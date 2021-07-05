الطريق إلى "البيضاء".. "الإرياني" انهيارات حوثية وتحرير "الزاهر" بالكامل

قال: الجيش والمقاومة يستعيدان الخلوة والروضة ضمن عملية "النجم الثاقب"

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني؛ أن رجال الجيش والمقاومة استطاعوا استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط تكبيرات الأهالي وزغاريد النساء.

وأشار في تغريدات له، اليوم، عبر "تويتر"، إلى أن ذلك جاء ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية لاستعادة محافظة البيضاء تحت مسمى "النجم الثاقب".

وقال "الإرياني": باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتَي الجماجم والغيلمة؛ تصبح مديرية الزاهر محرّرة بالكامل من دنس ميليشيا الحوثي الارهابية.

وأضاف: أبطال الجيش والمقاومة يستعيدون منطقتَي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء، في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات الميليشيا وسقوط عناصرها وفِرار مَن تبقى.