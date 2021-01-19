النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تدريباته في جدة

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والممتد حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء أمس حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر اليوم الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تدريباته في جدة
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والممتد حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء أمس حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر اليوم الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
01:05 AM
اخر تعديل
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
01:58 AM

تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تدريباته في جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
232

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، والممتد حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء أمس حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر اليوم الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,073
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,833
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,842

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة