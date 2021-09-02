نجاح أول عملية جراحية للعمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة

لمريض كان يعاني من آلام حادة أسفل الظهر نتيجة انزلاق غضروفي

نجح فريق طبي في إجراء أول عملية جراحية للعمود الفقري بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة في المستشفى الرئيسي لمريض كان يعاني من آلام حادة في أسفل الظهر.

وكانت الآلام الحادة مع المريض نتيجة انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية وضيق وضغط على الأعصاب، وتم إجراء العملية الجراحية وتكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة.