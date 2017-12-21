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الأهلي يقصي الفيصلي حامل اللقب و يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك

أكمل الأهلي عقد المتأهلين لدور ربع نهائي بطولة كأس الملك بعدما أقصى حامل اللقب الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022.
تقدم أصحاب الضيافة أولاً عن طريق المحترف الفرنسي رومان امالفيتانو بعد أن تابع رأسية عبدالرحمن الدوسري في شباك محمد الربيعي عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأدرك المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا التعادل للأهلي برأسية جميلة بعد أن تابع عرضية علي الأسمري في شباك الحارس مصطفى ملائكة في الدقيقة 63، وقبل غروب شمس المباراة بدقيقتين نجح عمر السومة في خطف هدف الانتصار والتأهل للدور المقبل .

وسيواجه الأهلي في دور ربع نهائي المسابقة فريق الشباب الذي تأهل على حساب ضمك بعد أن تغلب عليه بخماسية نظيفة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يقصي الفيصلي حامل اللقب و يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك
سبق

أكمل الأهلي عقد المتأهلين لدور ربع نهائي بطولة كأس الملك بعدما أقصى حامل اللقب الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022.
تقدم أصحاب الضيافة أولاً عن طريق المحترف الفرنسي رومان امالفيتانو بعد أن تابع رأسية عبدالرحمن الدوسري في شباك محمد الربيعي عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأدرك المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا التعادل للأهلي برأسية جميلة بعد أن تابع عرضية علي الأسمري في شباك الحارس مصطفى ملائكة في الدقيقة 63، وقبل غروب شمس المباراة بدقيقتين نجح عمر السومة في خطف هدف الانتصار والتأهل للدور المقبل .

وسيواجه الأهلي في دور ربع نهائي المسابقة فريق الشباب الذي تأهل على حساب ضمك بعد أن تغلب عليه بخماسية نظيفة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:52 PM

الأهلي يقصي الفيصلي حامل اللقب و يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكمل الأهلي عقد المتأهلين لدور ربع نهائي بطولة كأس الملك بعدما أقصى حامل اللقب الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/2022.
تقدم أصحاب الضيافة أولاً عن طريق المحترف الفرنسي رومان امالفيتانو بعد أن تابع رأسية عبدالرحمن الدوسري في شباك محمد الربيعي عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأدرك المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا التعادل للأهلي برأسية جميلة بعد أن تابع عرضية علي الأسمري في شباك الحارس مصطفى ملائكة في الدقيقة 63، وقبل غروب شمس المباراة بدقيقتين نجح عمر السومة في خطف هدف الانتصار والتأهل للدور المقبل .

وسيواجه الأهلي في دور ربع نهائي المسابقة فريق الشباب الذي تأهل على حساب ضمك بعد أن تغلب عليه بخماسية نظيفة.

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