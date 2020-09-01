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روسيا.. إعلان عن موعد تشكل المناعة الجماعية للمواطنين ضد "كورونا"

المرحلة الأولى لعملية التطعيم تنطلق سبتمبر الجاري بمشاركة 40 ألف متطوع

سيتم تشكيل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا بحلول نوفمبر المقبل؛ بشرط انطلاق عملية تطعيمهم.

أعلن ذلك رئيس قسم البيولوجيا المجهرية في مركز "غامالي" الروسي، للأوبئة، فيكتور زويف، في حديث أدلى به لإذاعة HCH.

وقال: "لقاح فيروس كورونا سيورد إلى المستشفيات، حسب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في سبتمبر الجاري؛ لذلك فإننا سنرى في نوفمبر المقبل أولى البوادر لتشكل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا".

ووفق "روسيا اليوم" وحسب الخبير الروسي، فإن صمود السكان أمام الفيروسات يتجلى في حال أنتج 60% منهم الأجسام المضادة.

وأضاف: "تطعيم السكان يلعب دوراً مهماً في تشكيل المناعة الجماعية، وفي حال إجراء عملية التلقيح واسعة النطاق فإن روسيا ستتخطى مؤشر 60% خلال أشهر معدودة".

يًذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى لعملية تطعيم المواطنين الروس بمشاركة 40 ألف متطوع ستنطلق في سبتمبر الجاري، أما عملية التطعيم الجماعي فستبدأ بحلول ديسمبر المقبل.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. إعلان عن موعد تشكل المناعة الجماعية للمواطنين ضد "كورونا"
سبق

سيتم تشكيل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا بحلول نوفمبر المقبل؛ بشرط انطلاق عملية تطعيمهم.

أعلن ذلك رئيس قسم البيولوجيا المجهرية في مركز "غامالي" الروسي، للأوبئة، فيكتور زويف، في حديث أدلى به لإذاعة HCH.

وقال: "لقاح فيروس كورونا سيورد إلى المستشفيات، حسب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في سبتمبر الجاري؛ لذلك فإننا سنرى في نوفمبر المقبل أولى البوادر لتشكل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا".

ووفق "روسيا اليوم" وحسب الخبير الروسي، فإن صمود السكان أمام الفيروسات يتجلى في حال أنتج 60% منهم الأجسام المضادة.

وأضاف: "تطعيم السكان يلعب دوراً مهماً في تشكيل المناعة الجماعية، وفي حال إجراء عملية التلقيح واسعة النطاق فإن روسيا ستتخطى مؤشر 60% خلال أشهر معدودة".

يًذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى لعملية تطعيم المواطنين الروس بمشاركة 40 ألف متطوع ستنطلق في سبتمبر الجاري، أما عملية التطعيم الجماعي فستبدأ بحلول ديسمبر المقبل.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
12:23 PM

روسيا.. إعلان عن موعد تشكل المناعة الجماعية للمواطنين ضد "كورونا"

المرحلة الأولى لعملية التطعيم تنطلق سبتمبر الجاري بمشاركة 40 ألف متطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيتم تشكيل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا بحلول نوفمبر المقبل؛ بشرط انطلاق عملية تطعيمهم.

أعلن ذلك رئيس قسم البيولوجيا المجهرية في مركز "غامالي" الروسي، للأوبئة، فيكتور زويف، في حديث أدلى به لإذاعة HCH.

وقال: "لقاح فيروس كورونا سيورد إلى المستشفيات، حسب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في سبتمبر الجاري؛ لذلك فإننا سنرى في نوفمبر المقبل أولى البوادر لتشكل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا".

ووفق "روسيا اليوم" وحسب الخبير الروسي، فإن صمود السكان أمام الفيروسات يتجلى في حال أنتج 60% منهم الأجسام المضادة.

وأضاف: "تطعيم السكان يلعب دوراً مهماً في تشكيل المناعة الجماعية، وفي حال إجراء عملية التلقيح واسعة النطاق فإن روسيا ستتخطى مؤشر 60% خلال أشهر معدودة".

يًذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى لعملية تطعيم المواطنين الروس بمشاركة 40 ألف متطوع ستنطلق في سبتمبر الجاري، أما عملية التطعيم الجماعي فستبدأ بحلول ديسمبر المقبل.

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