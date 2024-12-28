السفارة بالكويت: الدخول للمملكة سيكون عبر "تأشير" بداية من 1 يناير

قالت: تأشيرة العمرة ستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة

كشفت السفارة السعودية في الكويت، اليوم، أنه بداية من 1 يناير المقبل سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة) عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة.