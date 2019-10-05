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للمرة الثالثة .. عامل نظافة في صندوق "وانيت" بـ "شرائع مكة"

موثّق الصورة يؤكّد أن المخاطرة بأرواح العمال تستوجب العقاب

وثّق مواطن على طريق الراشدية- شرقي مكة المكرّمة، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة تُقل في صندوقها الخلفي عامل نظافة، في مشهد يتكرّر للمرة الثالثة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأبدى المواطن استغرابه الشديد من غياب الرقابة، وعدم رصد هذه المخالفة المرورية الصريحة؛ مشيراً إلى أنها مخاطرة بأرواح العمّال تستوجب العقاب، كما أنها تعرّضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأشار موثّق الصورة إلى أنه التقطها على طريق "الراشدية – المغمس" المؤدي إلى مشعر عرفة- شرقي مكة المكرّمة، حيث يظهر عامل نظافة على متن صندوق خلفي لسيارة "وانيت" تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة.

وأعاد المشهد إلى الأذهان واقعتيْن مماثلتيْن رصدهما مواطنان خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نشرت تفاصيلهما "سبق".

وتفاعل حينها المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة؛ وأكد في تعليقه على الواقعة الأولى، أنه تمّ تطبيق الغرامات المستحقة عليها، موضحاً أن الأمانة لا تقر هذا العمل أبداً، وأنها حريصة كل الحرص على سلامة العمال.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدّسة المخالفة المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثالثة .. عامل نظافة في صندوق "وانيت" بـ "شرائع مكة"
سبق

وثّق مواطن على طريق الراشدية- شرقي مكة المكرّمة، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة تُقل في صندوقها الخلفي عامل نظافة، في مشهد يتكرّر للمرة الثالثة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأبدى المواطن استغرابه الشديد من غياب الرقابة، وعدم رصد هذه المخالفة المرورية الصريحة؛ مشيراً إلى أنها مخاطرة بأرواح العمّال تستوجب العقاب، كما أنها تعرّضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأشار موثّق الصورة إلى أنه التقطها على طريق "الراشدية – المغمس" المؤدي إلى مشعر عرفة- شرقي مكة المكرّمة، حيث يظهر عامل نظافة على متن صندوق خلفي لسيارة "وانيت" تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة.

وأعاد المشهد إلى الأذهان واقعتيْن مماثلتيْن رصدهما مواطنان خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نشرت تفاصيلهما "سبق".

وتفاعل حينها المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة؛ وأكد في تعليقه على الواقعة الأولى، أنه تمّ تطبيق الغرامات المستحقة عليها، موضحاً أن الأمانة لا تقر هذا العمل أبداً، وأنها حريصة كل الحرص على سلامة العمال.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
12:36 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:08 PM

للمرة الثالثة .. عامل نظافة في صندوق "وانيت" بـ "شرائع مكة"

موثّق الصورة يؤكّد أن المخاطرة بأرواح العمال تستوجب العقاب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
18
7,707

وثّق مواطن على طريق الراشدية- شرقي مكة المكرّمة، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة تُقل في صندوقها الخلفي عامل نظافة، في مشهد يتكرّر للمرة الثالثة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأبدى المواطن استغرابه الشديد من غياب الرقابة، وعدم رصد هذه المخالفة المرورية الصريحة؛ مشيراً إلى أنها مخاطرة بأرواح العمّال تستوجب العقاب، كما أنها تعرّضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأشار موثّق الصورة إلى أنه التقطها على طريق "الراشدية – المغمس" المؤدي إلى مشعر عرفة- شرقي مكة المكرّمة، حيث يظهر عامل نظافة على متن صندوق خلفي لسيارة "وانيت" تابعة لأمانة العاصمة المقدّسة.

وأعاد المشهد إلى الأذهان واقعتيْن مماثلتيْن رصدهما مواطنان خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نشرت تفاصيلهما "سبق".

وتفاعل حينها المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة؛ وأكد في تعليقه على الواقعة الأولى، أنه تمّ تطبيق الغرامات المستحقة عليها، موضحاً أن الأمانة لا تقر هذا العمل أبداً، وأنها حريصة كل الحرص على سلامة العمال.

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