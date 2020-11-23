النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ثغرة تفضح مستخدمي "تويتر" والشركة تتحرك بصورة عاجلة

الشركة: عيب "فني" غير مقصود.. طرحت تحديثًا لتطبيقاتها

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف عدد كبير من المستخدمين عن ثغرة في تطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"؛ وهو ما دفع الشركة الأمريكية للتحرك بصورة عاجلة.

واشتكى عدد كبير من المستخدمين -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- من وجود ثغرة وعيب فني في خدمة "فلييتس" في تويتر، والتي تفضح عددًا كبيرًا منهم.

والمفترض أن خدمة "فلييتس" تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير (24 ساعة على أقصى تقدير)؛ لكن مستخدمي "تويتر" لاحظوا أن قصصهم لا تختفي وتظهر على شريط الأخبار؛ مما تسبب في إحراج عدد كبير منهم.

وبالفعل أصدرت سريعًا "تويتر" بيانًا قالت فيه إن هذا عيب "فني" غير مقصود، وطرحت تحديثًا لتطبيقاتها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" لإصلاح تلك الثغرة.

وظل هذا العيب الفني موجودًا لنحو 24 ساعة كاملة، قبل أن تطرح "تويتر" تحديثها لإصلاح الثغرة.

ولكن قال المتحدث باسم تويتر: إن القصص التي تم نشرها خلال وجود ذلك العيب الفني، ستظل موجودة على شريط أخبار المستخدمين لنحو 30 يومًا إضافيًّا قبل أن تختفي تلقائيًّا.

وأشارت "تويتر" إلى أنه يمكن للمستخدمين أن يقوموا بحذف القصص بأنفسهم وعدم الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
ثغرة تفضح مستخدمي "تويتر" والشركة تتحرك بصورة عاجلة
سبق

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف عدد كبير من المستخدمين عن ثغرة في تطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"؛ وهو ما دفع الشركة الأمريكية للتحرك بصورة عاجلة.

واشتكى عدد كبير من المستخدمين -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- من وجود ثغرة وعيب فني في خدمة "فلييتس" في تويتر، والتي تفضح عددًا كبيرًا منهم.

والمفترض أن خدمة "فلييتس" تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير (24 ساعة على أقصى تقدير)؛ لكن مستخدمي "تويتر" لاحظوا أن قصصهم لا تختفي وتظهر على شريط الأخبار؛ مما تسبب في إحراج عدد كبير منهم.

وبالفعل أصدرت سريعًا "تويتر" بيانًا قالت فيه إن هذا عيب "فني" غير مقصود، وطرحت تحديثًا لتطبيقاتها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" لإصلاح تلك الثغرة.

وظل هذا العيب الفني موجودًا لنحو 24 ساعة كاملة، قبل أن تطرح "تويتر" تحديثها لإصلاح الثغرة.

ولكن قال المتحدث باسم تويتر: إن القصص التي تم نشرها خلال وجود ذلك العيب الفني، ستظل موجودة على شريط أخبار المستخدمين لنحو 30 يومًا إضافيًّا قبل أن تختفي تلقائيًّا.

وأشارت "تويتر" إلى أنه يمكن للمستخدمين أن يقوموا بحذف القصص بأنفسهم وعدم الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
09:41 AM

ثغرة تفضح مستخدمي "تويتر" والشركة تتحرك بصورة عاجلة

الشركة: عيب "فني" غير مقصود.. طرحت تحديثًا لتطبيقاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
640

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف عدد كبير من المستخدمين عن ثغرة في تطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"؛ وهو ما دفع الشركة الأمريكية للتحرك بصورة عاجلة.

واشتكى عدد كبير من المستخدمين -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- من وجود ثغرة وعيب فني في خدمة "فلييتس" في تويتر، والتي تفضح عددًا كبيرًا منهم.

والمفترض أن خدمة "فلييتس" تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير (24 ساعة على أقصى تقدير)؛ لكن مستخدمي "تويتر" لاحظوا أن قصصهم لا تختفي وتظهر على شريط الأخبار؛ مما تسبب في إحراج عدد كبير منهم.

وبالفعل أصدرت سريعًا "تويتر" بيانًا قالت فيه إن هذا عيب "فني" غير مقصود، وطرحت تحديثًا لتطبيقاتها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" لإصلاح تلك الثغرة.

وظل هذا العيب الفني موجودًا لنحو 24 ساعة كاملة، قبل أن تطرح "تويتر" تحديثها لإصلاح الثغرة.

ولكن قال المتحدث باسم تويتر: إن القصص التي تم نشرها خلال وجود ذلك العيب الفني، ستظل موجودة على شريط أخبار المستخدمين لنحو 30 يومًا إضافيًّا قبل أن تختفي تلقائيًّا.

وأشارت "تويتر" إلى أنه يمكن للمستخدمين أن يقوموا بحذف القصص بأنفسهم وعدم الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,025
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,683
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,481

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة