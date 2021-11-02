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فلكية جدة: مثلث سماوي يزين سماء السعودية والوطن العربي فجر الأربعاء

أبو زاهرة: الهلال المتناقص سيقترب من عطارد بوجود نجم السماك الأعزل.. مشهد مبدع

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم غد الأربعاء، منظر جميل لهلال القمر المتناقص؛ حيث سيبدو على مسافة بضعة درجات في الجزء العلوي من كوكب عطارد في سماء الفجر بالأفق الجنوبي الشرقي، بوجود نجم السماك الأعزل لتشكيل مثلث سماوي.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام بالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يعتبر مطلع نوفمبر 2021 فرصة لرؤية عطارد بالقرب من هلال القمر وتعزز زاوية الخريف لمسار الشمس.. هذا المنظر بالنسبة لنا، حيث يتم البحث عن هلال القمر بالقرب من الأفق، وسيكون عطارد نقطة الضوء تحته مباشرة، ويفضل استخدام المنظار لإلقاء نظرة على الجزء غير المضاء من قرص القمر.

وتابع أبو زاهرة: سيقوم القمر بالمرور أمام كوكب عطارد في ظاهرة تسمى الاحتجاب في سماء معظم أنحاء كندا وشمال شرق الولايات المتحدة؛ لكنها ستحدث في وضح النهار؛ لذلك سيكون هناك صعوبة في رصدها؛ ولكن يمكن لذوي الخبرة رؤيتها بواسطة التلسكوبات، وأن تكون السماء صافية جدًّا ولكن هذا الحدث غير مشاهد في الوطن العربي.

وأضاف: ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على سطح الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

وهذا يعني أنه إذا اصطف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض فسيظهر على بُعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر وكأنه يمر بالقرب من كوكب عطارد فقط.

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فلكية جدة: مثلث سماوي يزين سماء السعودية والوطن العربي فجر الأربعاء
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم غد الأربعاء، منظر جميل لهلال القمر المتناقص؛ حيث سيبدو على مسافة بضعة درجات في الجزء العلوي من كوكب عطارد في سماء الفجر بالأفق الجنوبي الشرقي، بوجود نجم السماك الأعزل لتشكيل مثلث سماوي.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام بالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يعتبر مطلع نوفمبر 2021 فرصة لرؤية عطارد بالقرب من هلال القمر وتعزز زاوية الخريف لمسار الشمس.. هذا المنظر بالنسبة لنا، حيث يتم البحث عن هلال القمر بالقرب من الأفق، وسيكون عطارد نقطة الضوء تحته مباشرة، ويفضل استخدام المنظار لإلقاء نظرة على الجزء غير المضاء من قرص القمر.

وتابع أبو زاهرة: سيقوم القمر بالمرور أمام كوكب عطارد في ظاهرة تسمى الاحتجاب في سماء معظم أنحاء كندا وشمال شرق الولايات المتحدة؛ لكنها ستحدث في وضح النهار؛ لذلك سيكون هناك صعوبة في رصدها؛ ولكن يمكن لذوي الخبرة رؤيتها بواسطة التلسكوبات، وأن تكون السماء صافية جدًّا ولكن هذا الحدث غير مشاهد في الوطن العربي.

وأضاف: ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على سطح الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

وهذا يعني أنه إذا اصطف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض فسيظهر على بُعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر وكأنه يمر بالقرب من كوكب عطارد فقط.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
10:39 AM

فلكية جدة: مثلث سماوي يزين سماء السعودية والوطن العربي فجر الأربعاء

أبو زاهرة: الهلال المتناقص سيقترب من عطارد بوجود نجم السماك الأعزل.. مشهد مبدع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم غد الأربعاء، منظر جميل لهلال القمر المتناقص؛ حيث سيبدو على مسافة بضعة درجات في الجزء العلوي من كوكب عطارد في سماء الفجر بالأفق الجنوبي الشرقي، بوجود نجم السماك الأعزل لتشكيل مثلث سماوي.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام بالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يعتبر مطلع نوفمبر 2021 فرصة لرؤية عطارد بالقرب من هلال القمر وتعزز زاوية الخريف لمسار الشمس.. هذا المنظر بالنسبة لنا، حيث يتم البحث عن هلال القمر بالقرب من الأفق، وسيكون عطارد نقطة الضوء تحته مباشرة، ويفضل استخدام المنظار لإلقاء نظرة على الجزء غير المضاء من قرص القمر.

وتابع أبو زاهرة: سيقوم القمر بالمرور أمام كوكب عطارد في ظاهرة تسمى الاحتجاب في سماء معظم أنحاء كندا وشمال شرق الولايات المتحدة؛ لكنها ستحدث في وضح النهار؛ لذلك سيكون هناك صعوبة في رصدها؛ ولكن يمكن لذوي الخبرة رؤيتها بواسطة التلسكوبات، وأن تكون السماء صافية جدًّا ولكن هذا الحدث غير مشاهد في الوطن العربي.

وأضاف: ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على سطح الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

وهذا يعني أنه إذا اصطف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض فسيظهر على بُعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر وكأنه يمر بالقرب من كوكب عطارد فقط.

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