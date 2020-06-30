الأفلاج.. عملية الـ7 ساعات تنقذ حياة شاب سقطت عليه رافعة

أجراها فريق طبي بمستشفى المحافظة.. حالته الصحية مستقرة

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأفلاج، حياة شاب تعرض لإصابات بليغة نتيجة سقوط رافعة تسببت في كسور في العمود الفقري ونزيف في البطن.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام قد استقبل مساء أمس الأول، شابًّا سعوديًّا يبلغ من العمر 17 عامًا تعرض لإصابات بليغة في العمود الفقري والبطن نتيجة سقوط رافعة على ظهره، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتبين منها وجود كسور بالعمود الفقري القطني ونزيف داخلي بالبطن، وباشر الفريق الطبي عمليات لإجراء استكشاف جراحي للبطن تبين خلالها وجود إصابة بالوريد البابي الكبدي تم إصلاح ورتق الوريد، كما تبين كذلك وجود تهتك بالأمعاء الدقيقة والقولون الصاعد، وتم عمل استئصال للجزء المتهتك بالأمعاء والقولون وعمل توصيل للأمعاء، وخرج المصاب من عمليات جراحية استغرقت 7 ساعات وحالته الصحية مستقرة، وتم تحويل المريض لأحد المستشفيات المرجعية بالرياض لاستكمال الفحوصات ومتابعة إصابات العمود الفقري.